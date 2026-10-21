Военные в госпитале. Фото: УНИАН

Военнослужащие, у которых возникли проблемы со здоровьем вследствие ранения или заболевания, могут обратиться за установлением группы инвалидности. Однако при прохождении военно-медицинской комиссии часто возникает путаница с документами. Не все знают, кто должен выдать направление, нужно ли обращаться к командиру и когда начинать оформление.

Алгоритм действий для военных объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

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Кто направляет военнослужащего на установление инвалидности

По словам юриста, направление на экспертную комиссию может оформить как глава ВЛК, так и лечащий врач. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 1338 от 15 ноября 2024 года.

Если военнослужащий сейчас проходит ВЛК, ему нужно обратиться к главе комиссии и попросить направление на оценку повседневного функционирования. Если состояние здоровья соответствует необходимым требованиям, глава комиссии может сам оформить электронное направление.

Если же военнослужащий лечится в госпитале или больнице, направление может выдать лечащий врач. Ждать завершения ВЛК или увольнения со службы не нужно.

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Может ли семейный врач оформить направление

Военнослужащий также может обратиться к семейному врачу. Тот имеет право оформить направление, если занимается лечением заболевания, из-за которого военнослужащему требуется установление инвалидности, имеет его медицинские документы и видит для этого основания.

Такой вариант подойдет и тем, кто сейчас не может попасть к узкому специалисту.

На прием рекомендуется взять:

выписки из больницы или госпиталя;

результаты медицинских обследований;

заключения профильных врачей;

постановление ВЛК, если оно уже есть.

Если каких-либо документов не хватает, семейный врач может сначала направить на дополнительные обследования или консультацию к специалисту.

Можно ли обратиться к командиру или ТЦК

Юрист подчеркнул, что командир воинской части и ТЦК таких направлений не выдают. Поэтому, если военнослужащий уже проходит ВЛК, лучше всего обратиться непосредственно к главе комиссии. Но нужно понимать разницу между ВЛК и экспертной комиссией:

ВЛК проверяет состояние здоровья военнослужащего и определяет, может ли он продолжать службу. Также комиссия устанавливает, связано ли ранение или заболевание с военной службой.

Экспертная группа оценивает, насколько нарушения здоровья влияют на повседневную жизнь человека, и принимает решение об инвалидности.

Если военнослужащий получил ранение или заболел во время службы, особенно важно иметь постановление ВЛК о причинно-следственной связи. Оно понадобится для определения причины инвалидности и оформления выплат.

Что происходит дальше

Когда председатель ВЛК или врач оформит электронное направление, к нему приложат необходимые медицинские документы. После этого дело передадут экспертной группе.

Самостоятельно искать бывшую МСЭК или брать дополнительные документы в воинской части не нужно.