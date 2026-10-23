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Главная Закон Моральный ущерб за издевки: суд обязал обидчика выплатить компенсацию

Моральный ущерб за издевки: суд обязал обидчика выплатить компенсацию

Ua ru
23 октября 2026 08:30
Компенсация за домашнее насилие в 2026 году: как получить деньги от обидчика Новини. LIVE
Люди передают деньги друг другу. Фото: Новини. LIVE

Домашнее насилие часто оставляет после себя не только страх и тяжелые воспоминания, но и серьезные проблемы со здоровьем. Люди, пережившие постоянные унижения и психологическое давление, могут требовать от обидчика денежную компенсацию. Подобное дело рассмотрел Драбовский районный суд Черкасской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение суда по делу № 692/597/24.

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Какую компенсацию просила пострадавшая

Как говорится в материалах дела, с 5 ноября по 16 декабря 2023 года мужчина систематически совершал психологическое насилие над женой. Дошло до того, что она начала бояться за свою жизнь, потеряла сон и испытывала сильную тревогу.

В марте 2024 года суд признал мужчину виновным в домашнем насилии и утвердил соглашение о примирении между ним и потерпевшей.

Однако женщина решила отдельно добиваться компенсации за перенесенные страдания. Она обратилась в суд с требованием взыскать с обидчика 100 000 гривен в качестве компенсации морального вреда.

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В ходе рассмотрения дела суд изучил результаты психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты установили, что до случая домашнего насилия у женщины не было признаков хронических психических расстройств. После пережитого у нее появились депрессивное настроение, тревога, бессонница и навязчивые воспоминания о событиях. Она чувствовала себя беззащитной, боялась за свое будущее, а эти переживания повлияли на ее повседневную жизнь.

Какую сумму присудил суд

Мужчина не подал в суд письменных возражений против иска. В то же время эксперты подтвердили, что психологическое насилие действительно причинило женщине моральный ущерб.

Однако возник спор относительно суммы компенсации. Женщина требовала 100 000 гривен, но не объяснила, почему оценила свои страдания именно в такую сумму и не предоставила обоснованный расчет.

Поэтому суд решил уменьшить выплату. Он учел пережитые женщиной страдания, заключение экспертов и обстоятельства дела. В результате мужчину обязали выплатить потерпевшей 30 000 гривен моральной компенсации. Кроме того, он должен уплатить 908,40 гривен судебного сбора.

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суд домашнее насилие компенсация психологическое состояние абьюзер
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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