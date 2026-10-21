Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Закон Шумные соседи не дают покоя: как получить компенсацию через суд

Шумные соседи не дают покоя: как получить компенсацию через суд

Ua ru
21 октября 2026 12:33
Нарушение тишины в многоэтажке: как привлечь шумных соседей к ответственности Magnific
Женщина закрывает уши руками. Фото: Magnific

Когда за стеной целый день работает перфоратор, а вечером соседи включают громкую музыку, спокойно отдохнуть дома становится серьезной проблемой. Устные просьбы сделать потише не всегда помогают. Но есть и другие способы повлиять на шумных соседей. Стоит знать, что за нарушение тишины грозит штраф, а иногда можно потребовать моральной компенсации.

О том, как действовать в таких ситуациях, рассказала адвокат Анастасия Хижняк в эфире телеканала "Дім", передает Новини.LIVE.

Реклама

В какое время запрещено шуметь

По словам адвоката, в Украине есть часы, когда люди имеют право на тишину в своих домах. В целом с 22:00 до 08:00 шуметь нельзя. В это время соседи должны воздерживаться от громкой музыки и других звуков, которые мешают жильцам дома.

Но в отдельных городах могут действовать более строгие правила. Например, в Киеве шумные ремонтные работы запрещены уже с 19:00 и до 08:00 следующего дня.

При этом даже в разрешенные часы шум имеет свои пределы. Адвокат отметила, что допустимый уровень составляет 55 децибел.

Читайте также:

Что делать, если соседи постоянно шумят

Адвокат советует сначала попробовать поговорить с соседями. Возможно, люди даже не догадываются, насколько хорошо слышна их музыка или ремонт за стеной.

Но если просьбы потише игнорируются, придется собирать доказательства. Для этого стоит:

  • записать шум на видео или диктофон;
  • сделать фото, если они помогут подтвердить нарушение;
  • попросить других соседей подтвердить, что шум мешает и им;
  • обратиться в соответствующую службу, чтобы специалисты измерили уровень шума приборами.

По словам Хижняк, все это поможет подтвердить, что проблема действительно существует. И когда уже есть доказательства, можно вызвать полицию.

За нарушение тишины предусмотрено предупреждение или штраф в размере 255 гривен. Если нарушение повторится — штраф удваивается.

Можно ли получить деньги от шумных соседей

Если соседи шумят постоянно, и из-за этого человек плохо спит, нервничает или даже испытывает проблемы со здоровьем, можно попытаться получить компенсацию через суд. Для этого могут понадобиться справки от врачей, документы об обращении к психологу или результаты специальной психологической экспертизы.

В то же время адвокат предупреждает, что добиться наказания для шумных соседей бывает сложно. По ее словам, нынешние штрафы слишком малы, поэтому правила требуют изменений.

правила шум нарушения компенсация соседи
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации