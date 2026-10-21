Женщина закрывает уши руками. Фото: Magnific

Когда за стеной целый день работает перфоратор, а вечером соседи включают громкую музыку, спокойно отдохнуть дома становится серьезной проблемой. Устные просьбы сделать потише не всегда помогают. Но есть и другие способы повлиять на шумных соседей. Стоит знать, что за нарушение тишины грозит штраф, а иногда можно потребовать моральной компенсации.

О том, как действовать в таких ситуациях, рассказала адвокат Анастасия Хижняк в эфире телеканала "Дім", передает Новини.LIVE.

Реклама

В какое время запрещено шуметь

По словам адвоката, в Украине есть часы, когда люди имеют право на тишину в своих домах. В целом с 22:00 до 08:00 шуметь нельзя. В это время соседи должны воздерживаться от громкой музыки и других звуков, которые мешают жильцам дома.

Но в отдельных городах могут действовать более строгие правила. Например, в Киеве шумные ремонтные работы запрещены уже с 19:00 и до 08:00 следующего дня.

При этом даже в разрешенные часы шум имеет свои пределы. Адвокат отметила, что допустимый уровень составляет 55 децибел.

Читайте также:

Что делать, если соседи постоянно шумят

Адвокат советует сначала попробовать поговорить с соседями. Возможно, люди даже не догадываются, насколько хорошо слышна их музыка или ремонт за стеной.

Но если просьбы потише игнорируются, придется собирать доказательства. Для этого стоит:

записать шум на видео или диктофон;

сделать фото, если они помогут подтвердить нарушение;

попросить других соседей подтвердить, что шум мешает и им;

обратиться в соответствующую службу, чтобы специалисты измерили уровень шума приборами.

По словам Хижняк, все это поможет подтвердить, что проблема действительно существует. И когда уже есть доказательства, можно вызвать полицию.

За нарушение тишины предусмотрено предупреждение или штраф в размере 255 гривен. Если нарушение повторится — штраф удваивается.

Можно ли получить деньги от шумных соседей

Если соседи шумят постоянно, и из-за этого человек плохо спит, нервничает или даже испытывает проблемы со здоровьем, можно попытаться получить компенсацию через суд. Для этого могут понадобиться справки от врачей, документы об обращении к психологу или результаты специальной психологической экспертизы.

В то же время адвокат предупреждает, что добиться наказания для шумных соседей бывает сложно. По ее словам, нынешние штрафы слишком малы, поэтому правила требуют изменений.