Пристройка к жилому дому. Фото: УНИАН

Бывает, что украинцы достраивают балкон, веранду или еще одну комнату к дому или квартире, а о документах вспоминают уже потом. Годами пользуются дополнительными помещениями, пока не возникает необходимость продать дом, оставить его в наследство или пока не начинают жаловаться соседи. Тогда и выясняется, что по документам пристройки вообще нет. Стоит знать, при каких условиях ее можно узаконить.

Об этом рассказал адвокат Александр Заярный, передает Новини.LIVE.

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С чего начать оформление пристройки

Прежде чем собирать документы, нужно выяснить, можно ли вообще оставить пристройку. Для этого придется проверить несколько моментов: когда она была построена, кому принадлежит земля и позволяет ли ее целевое назначение, соблюдались ли строительные нормы и не мешает ли новое помещение соседям.

Например, если человек достроил комнату к частному дому, нужно проверить, расположена ли она в пределах его земельного участка и разрешено ли там такое строительство.

С квартирами ситуация сложнее. Особенно если владелец первого этажа решил расширить жилье за счет пристройки. Дело в том, что наружные стены дома могут принадлежать всем владельцам квартир, а земля под пристройкой — вообще быть чужой.

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Поэтому недостаточно договориться только с соседом или председателем ОСМД. Нужно выяснить, какие согласования и решения совладельцев необходимы именно в вашей ситуации.

Кто может оформить пристройку по упрощенным правилам

Для некоторых старых зданий действует так называемая строительная амнистия. Она позволяет оформить недвижимость, которая в свое время была построена без необходимого разрешения. По словам адвоката, такой порядок может подходить для жилых, садовых и дачных домов, которые:

построены в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года;

имеют общую площадь до 300 квадратных метров;

расположены на земельном участке, где разрешено соответствующее строительство;

соответствуют другим требованиям.

При этом учитываются характеристики всего дома в целом, а не только площадь пристройки.

Важно, что для пристроек в многоквартирных домах такая амнистия не действует.

Если же дом подходит под эти правила, владельцу необходимо заказать техпаспорт и техническое обследование состояния здания. Специалисты должны убедиться, что пристройка безопасна, а ее стены, фундамент и другие конструкции выдерживают нагрузку. После этого необходимые данные вносятся в электронную систему в сфере строительства, а владелец должен подать декларацию о готовности к эксплуатации через приложение "Дія" или ЦНАП.

После ее регистрации можно оформлять право собственности на дом уже с учетом достроенных помещений.

Как еще можно узаконить пристройку

Если оформить пристройку по упрощенным правилам не получается, можно попробовать сделать это через суд. По словам адвоката, обратиться в суд можно в двух ситуациях:

Пристройку возвели на земле, которая изначально не выделялась для такого строительства. В этом случае нужно сначала добиться, чтобы земельный участок оформили на застройщика под уже построенное помещение. Человек является собственником земли или законно ею пользуется. Тогда он может просить суд признать за ним право собственности на пристройку. Но только при условии, что это не нарушает прав других людей.

Суд будет проверять документы на землю, соблюдение строительных норм и то, не пострадали ли из-за достройки соседи или другие собственники.

Как происходит оформление через суд

Владельцу придется пройти несколько этапов:

Проверить документы на землю. Если с ними есть проблемы, сначала нужно решить вопрос с земельным участком. Подготовить документы на пристройку. При необходимости заказать проверку ее состояния и устранить нарушения. Обратиться в соответствующий орган. Подать документы для оформления пристройки и сохранить ответ. Подать иск в суд. В нем объяснить, почему вы имеете право оформить пристройку на себя, и указать, с кем именно возник спор. Подтвердить свои требования. Предоставить документы и другие доказательства. Если понадобится дополнительная проверка здания, можно попросить суд назначить ее. Оформить пристройку после положительного решения. Когда решение суда вступит в силу, необходимо пройти необходимую процедуру оформления здания и зарегистрировать право собственности с учетом этого решения.

Адвокат предупреждает, что в отдельных случаях владельца могут обязать переделать пристройку или даже снести ее за свой счет.