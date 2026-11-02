Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Закон Ребенок может подать в суд на родителей: что разрешает закон

Ребенок может подать в суд на родителей: что разрешает закон

Ua ru
2 ноября 2026 08:30
Лишение родительских прав ребенком: с какого возраста можно обращаться в суд Новини.LIVE
Дети подросткового возраста. Фото: Новини.LIVE

Бывает, что родители пренебрегают своими обязанностями, плохо обращаются с ребенком или вовсе самоустраняются из его жизни. В таких случаях закон позволяет лишить их родительских прав через суд. Обратиться в суд может и сам ребенок, если ему уже исполнилось 14 лет. Известно, что нужно доказать в суде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.

Реклама

Когда ребенок может подать в суд на родителей

Согласно статье 165 Семейного кодекса Украины, ребенок, которому исполнилось 14 лет, имеет право самостоятельно обратиться в суд с иском о лишении матери или отца родительских прав. Такое право также имеют второй из родителей, опекун, попечитель, человек, в семье которого проживает ребенок, орган опеки, прокурор и соответствующие детские учреждения.

Но одного лишь желания ребенка недостаточно. Согласно статье 164 Семейного кодекса, родителей могут лишить родительских прав, если они:

  • жестоко обращаются с ребенком;
  • уклоняются от его воспитания, создания безопасных условий жизни или обеспечения школьного образования;
  • страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией;
  • эксплуатируют ребенка или заставляют его попрошайничать;
  • осуждены за умышленное преступление против ребенка;
  • без уважительных причин оставили ребенка в роддоме или медицинском учреждении и в течение шести месяцев не заботились о нем.

Могут ли лишить родительских прав за неуплату алиментов

Верховный Суд поясняет, что необходимо установить, действительно ли родители сознательно пренебрегали своими обязанностями. Поэтому суд выясняет, почему взрослые перестали общаться с ребенком, участвовали ли в его воспитании, оказывали ли материальную помощь и могут ли изменить свое поведение.

Читайте также:

Лишение родительских прав считается крайней мерой. Решение принимается с учетом интересов ребенка. В таких делах обязательно участвуют орган опеки и попечительства, который готовит письменное заключение, а также прокурор.

Что теряют родители после решения суда

Если суд лишит человека родительских прав, он утратит возможность представлять интересы ребенка, получать связанные с родительством льготы и государственную помощь. Также такой человек больше не сможет быть усыновителем, опекуном или попечителем и утратит право требовать алименты от ребенка в будущем.

Но платить алименты все равно придется. Лишение родительских прав не освобождает от обязанности содержать ребенка. При рассмотрении иска суд одновременно решает вопрос о взыскании алиментов.

Можно ли восстановить родительские права

Согласно статье 169 Семейного кодекса Украины, отец или мать могут обратиться в суд с просьбой восстановить их права. Для этого суд проверяет, изменилось ли поведение человека и исчезли ли причины, из-за которых его ранее лишили родительских прав. Однако сделать это уже не удастся, если ребенок достиг совершеннолетия или был усыновлен.

Ранее Новини.LIVE писали о том, может ли школа принудительно отчислить ребенка. Адвокат пояснил, что решение об отчислении должен рассмотреть педагогический совет, а родителей необходимо предупредить о заседании как минимум за две недели. Если администрация угрожает или требует заявления, семья может запросить письменные объяснения и обжаловать незаконное решение.

Также Новини.LIVE рассказывали, может ли мать изменить имя и фамилию ребенка без согласия отца. При отсутствии согласия мужа женщина может обратиться в суд, а по вопросу фамилии — также в орган опеки. Для этого необходимо объяснить причины изменения и участие матери в воспитании ребенка.

суд дети алименты родители права
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации