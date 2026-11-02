Дети подросткового возраста. Фото: Новини.LIVE

Бывает, что родители пренебрегают своими обязанностями, плохо обращаются с ребенком или вовсе самоустраняются из его жизни. В таких случаях закон позволяет лишить их родительских прав через суд. Обратиться в суд может и сам ребенок, если ему уже исполнилось 14 лет. Известно, что нужно доказать в суде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.

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Когда ребенок может подать в суд на родителей

Согласно статье 165 Семейного кодекса Украины, ребенок, которому исполнилось 14 лет, имеет право самостоятельно обратиться в суд с иском о лишении матери или отца родительских прав. Такое право также имеют второй из родителей, опекун, попечитель, человек, в семье которого проживает ребенок, орган опеки, прокурор и соответствующие детские учреждения.

Но одного лишь желания ребенка недостаточно. Согласно статье 164 Семейного кодекса, родителей могут лишить родительских прав, если они:

жестоко обращаются с ребенком;

уклоняются от его воспитания, создания безопасных условий жизни или обеспечения школьного образования;

страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией;

эксплуатируют ребенка или заставляют его попрошайничать;

осуждены за умышленное преступление против ребенка;

без уважительных причин оставили ребенка в роддоме или медицинском учреждении и в течение шести месяцев не заботились о нем.

Могут ли лишить родительских прав за неуплату алиментов

Верховный Суд поясняет, что необходимо установить, действительно ли родители сознательно пренебрегали своими обязанностями. Поэтому суд выясняет, почему взрослые перестали общаться с ребенком, участвовали ли в его воспитании, оказывали ли материальную помощь и могут ли изменить свое поведение.

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Лишение родительских прав считается крайней мерой. Решение принимается с учетом интересов ребенка. В таких делах обязательно участвуют орган опеки и попечительства, который готовит письменное заключение, а также прокурор.

Что теряют родители после решения суда

Если суд лишит человека родительских прав, он утратит возможность представлять интересы ребенка, получать связанные с родительством льготы и государственную помощь. Также такой человек больше не сможет быть усыновителем, опекуном или попечителем и утратит право требовать алименты от ребенка в будущем.

Но платить алименты все равно придется. Лишение родительских прав не освобождает от обязанности содержать ребенка. При рассмотрении иска суд одновременно решает вопрос о взыскании алиментов.

Можно ли восстановить родительские права

Согласно статье 169 Семейного кодекса Украины, отец или мать могут обратиться в суд с просьбой восстановить их права. Для этого суд проверяет, изменилось ли поведение человека и исчезли ли причины, из-за которых его ранее лишили родительских прав. Однако сделать это уже не удастся, если ребенок достиг совершеннолетия или был усыновлен.

Ранее Новини.LIVE писали о том, может ли школа принудительно отчислить ребенка. Адвокат пояснил, что решение об отчислении должен рассмотреть педагогический совет, а родителей необходимо предупредить о заседании как минимум за две недели. Если администрация угрожает или требует заявления, семья может запросить письменные объяснения и обжаловать незаконное решение.

Также Новини.LIVE рассказывали, может ли мать изменить имя и фамилию ребенка без согласия отца. При отсутствии согласия мужа женщина может обратиться в суд, а по вопросу фамилии — также в орган опеки. Для этого необходимо объяснить причины изменения и участие матери в воспитании ребенка.