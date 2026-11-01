Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Выплата алиментов — лишь часть расходов на ребенка. Помимо повседневных нужд могут потребоваться дополнительные средства на лечение, обучение или развитие способностей. Часто все это ложится на плечи одного из родителей, хотя у другого тоже есть такая обязанность. Поэтому закон позволяет требовать средства отдельно от алиментов, в частности через суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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За что родители должны платить сверх алиментов

Согласно статье 185 Семейного кодекса Украины, оба родителя должны участвовать в дополнительных расходах на ребенка, если они возникли в связи с особыми обстоятельствами. Эта обязанность действует независимо от того, взыскивались ли с отца или матери алименты через суд. Развод и раздельное проживание также не влияют на это — согласно статье 141 СК Украины оба родителя имеют одинаковые обязанности в отношении ребенка.

Дополнительные средства могут понадобиться на:

лечение, лекарства и специальный медицинский уход;

санаторно-курортное лечение и оздоровление;

музыкальные инструменты или спортивное снаряжение;

занятия в музыкальных, художественных и спортивных учреждениях;

платное обучение и дополнительные занятия.

Верховный Суд в деле № 320/383/19 пояснил, что такие расходы могут возникать как из-за болезни ребенка, так и из-за его способностей, требующих развития. При этом суд оценивает каждую ситуацию отдельно. Учитываются потребности конкретного ребенка и обстоятельства.

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Как получить деньги на дополнительные нужды ребенка

Родители могут самостоятельно договориться, кто и сколько будет платить. Если диалог не удается, размер дополнительных расходов определяет суд. Деньги можно взыскать как на будущие нужды, так и на расходы, которые уже были оплачены. Суд может назначить единовременную сумму, ежемесячные или другие регулярные платежи.

Но важно доказать необходимость в дополнительных средствах. Для этого могут понадобиться медицинские справки, рецепты, выписки из истории болезни, чеки за лекарства, счета за лечение, документы об оплате занятий или приобретении спортивного снаряжения. Именно на основании таких доказательств суд будет определять сумму.

В какой суд обращаться

Иск об оплате дополнительных расходов на ребенка можно подать по месту жительства или пребывания ответчика. В то же время статья 28 Гражданского процессуального кодекса Украины позволяет обратиться и в суд по месту своей прописки или проживания.

Что будет, если деньги не уплатили вовремя

Если один из родителей по своей вине задерживает оплату, другой может потребовать погашения долга с учетом инфляции за весь период просрочки и 3% годовых от просроченной суммы. Это предусмотрено статьей 196 Семейного кодекса Украины.

Срок оплаты исчисляется с даты, установленной судом. Если такого срока нет, просрочка наступает по истечении семи дней с момента, когда один из родителей, уже оплативший расходы, выдвинул требование о компенсации.

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