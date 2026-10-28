Мужчина подписывает документы о разводе. Фото: Magnific

Украинцы могут развестись, даже если супруг или супруга сейчас находятся за границей. Для этого не всегда нужно возвращаться домой и обращаться в суд. Есть способ оформить развод удаленно. Достаточно правильно заполнить заявление и передать его в Украину. Но есть несколько юридических нюансов, о которых стоит знать.

Об этом на портале Юристы.UA рассказал адвокат Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Как подать заявление о разводе из-за границы

К юристам обратился мужчина, который находится за границей и хочет расторгнуть брак. Детей у супругов нет, делить имущество они тоже не планируют.

Юрий Айвазян пояснил, что отдельного заявления для тех, кто находится за границей, нет. Нужно использовать форму "Заявление о государственной регистрации расторжения брака" — приложение 8 к правилам Министерства юстиции.

При этом старый бланк под названием "Заявление о расторжении брака супругов, не имеющих детей" уже не подходит. Его отменили после изменений, вступивших в силу 22 июля 2026 года.

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В новом заявлении предусмотрены отдельные поля для данных и подписей мужа и жены. Но для этого не нужно встречаться. Тот, кто находится за границей, заполняет заявление и подписывает его от своего имени. Подпись необходимо заверить.

Затем оригинал документа отправляют второму супругу в Украину. Он должен лично обратиться в ДРАЦС и подписать свою часть заявления. Оформлять доверенность не требуется.

Что должно быть в заявлении

В заявлении о разводе необходимо указать:

полные данные мужа и жены;

паспортные данные, налоговый номер и номер записи в демографическом реестре;

когда и где был зарегистрирован брак;

что супруги разводятся по обоюдному согласию;

какую фамилию каждый из супругов хочет оставить после развода;

номера телефонов и электронные адреса;

согласованные с ДРАЦС дату и время оформления развода.

Есть еще один момент для тех, кто не планирует приезжать в Украину. Если мужчина хочет, чтобы брак был расторгнут без него, об этом нужно сразу написать в разделе "Сведения об особенностях подачи заявления". Следует пояснить, что он находится за границей, лично прийти не сможет, а документы подаст жена.

Также нужно попросить оформить развод в его отсутствие и указать, где он хочет получить свидетельство о расторжении брака. Если этого не сделать сразу, через месяц придется отправлять дополнительное согласие на регистрацию расторжения брака с нотариально заверенной подписью.

Где лучше заверить подпись за границей

По словам Юрия Айвазяна, удобнее всего обратиться в украинское консульство. Там могут официально заверить подпись на заявлении. После этого документ можно отправлять в Украину без дополнительного перевода или апостиля.

Если же обратиться к иностранному нотариусу, оформление может оказаться более сложным. Обычно потребуется апостиль или другое подтверждение подлинности документа, а также перевод на украинский язык. Однако для некоторых стран действуют исключения, если у Украины есть с ними соглашения о признании документов без дополнительного заверения.

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