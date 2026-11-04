Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Когда пожилой человек заболевает и уже не может обходиться без посторонней помощи, возникает вопрос: кто должен о нем заботиться. Обычно этим занимаются дети, но бывают ситуации, когда они находятся далеко или по другим причинам не могут помогать родителям. Тогда обязанности могут частично перейти к внукам. Известно, можно ли заставить взрослых внуков ухаживать за бабушкой и при каких обстоятельствах.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

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Обязаны ли внуки ухаживать за бабушкой

На юридическом портале поинтересовались, должны ли совершеннолетние внуки ухаживать за 76-летней бабушкой, имеющей II группу инвалидности и больное сердце. У женщины есть трудоспособный сын, но он может находиться на войне или в тюрьме. Поэтому возник вопрос, можно ли возложить обязанность по уходу на внуков.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что по закону в первую очередь о пожилых родителях должны заботиться их совершеннолетние дети. Если мать или отец из-за возраста или болезни утратили трудоспособность и нуждаются в деньгах, дети должны помогать им материально.

Также они могут быть обязаны оплачивать дополнительные расходы, связанные с тяжелой болезнью, инвалидностью или необходимостью ухода.

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Когда внуков могут заставить помогать бабушке

По словам адвоката, внуков могут обязать содержать бабушку или дедушку только при определенных обстоятельствах. Для этого должны одновременно выполняться несколько условий:

бабушка или дедушка являются нетрудоспособными;

им действительно нужна материальная помощь;

нет мужа, жены или детей, которые могли бы их содержать, либо эти родственники по уважительным причинам не в состоянии помогать;

внуки располагают достаточными средствами, чтобы оказывать такую помощь.

Поэтому пожилой возраст или инвалидность не являются причинами для возложения всех расходов на внуков. Суд должен учитывать и то, могут ли они оказывать финансовую помощь.

Может ли суд обязать внуков ухаживать за бабушкой

Адвокат подчеркнул, что обязанность содержать родственника и обязанность лично ухаживать за ним — это разные вещи. При определенных условиях суд может обязать взрослых внуков предоставлять бабушке деньги на проживание или участвовать в расходах на лечение и уход.

Но это не означает, что их могут заставить переехать к ней, ежедневно готовить еду, проводить медицинские процедуры или постоянно находиться рядом. Кроме того, II группа инвалидности еще не доказывает, что человеку требуется круглосуточный посторонний уход. Для подтверждения этого обычно требуются соответствующие медицинские документы.

Куда обратиться, если бабушке нужен уход

Если пожилой человек нуждается в помощи, но родственники не могут постоянно быть рядом, у него есть возможность обратиться за социальными услугами. Это может быть уход на дому, дневной уход или паллиативная помощь в зависимости от состояния здоровья и потребностей человека. Для этого можно обратиться в местный совет, ЦНАП или орган социальной защиты по месту жительства.

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