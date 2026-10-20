Бабушка и дедушка гуляют с внучкой. Фото: Magnific

Семейные ссоры иногда заканчиваются тем, что бабушка и дедушка месяцами не видят своих внуков. Родители могут запрещать встречи и не отвечать на звонки. Для пожилых родственников это болезненная ситуация. Особенно если раньше они принимали активное участие в жизни ребенка. Но есть способы защитить право бабушек и дедушек на общение с внуками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Могут ли родители запретить бабушке видеться с внуками

Согласно статье 257 Семейного кодекса Украины, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки имеют право общаться с внуками и правнуками и участвовать в их воспитании. Родители или другие люди, с которыми живет ребенок, не могут препятствовать этому без веских оснований.

Семейные конфликты также не лишают старших родственников этого права. Например, если родители ребенка развелись или постоянно ссорятся между собой, это не повод запрещать видеться с внуками.

То же самое касается ситуаций, когда родители вообще не были в браке. Самое главное — чтобы встречи соответствовали интересам ребенка и были безопасными для него.

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Что делать, если не разрешают видеться с внуками

Если договориться с родителями мирным путем не получается, стоит обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Напишите заявление и объясните, что именно мешает общению.

В заявлении можно попросить установить график встреч или определить, как бабушка или дедушка будут участвовать в воспитании ребенка.

Орган опеки рассматривает ситуацию и может определить:

в какие дни будут проходить встречи;

сколько времени они будут длиться;

в каком формате бабушка или дедушка будут общаться с ребенком.

Решение органа опеки является обязательным к исполнению, если заинтересованная сторона в течение десяти дней не обратится в суд с требованием его отменить. А вот если общение с родственниками наносит вред ребенку, орган опеки может ограничить или запретить его.

Как добиться встреч с внуками через суд

Если орган опеки не помог, бабушка или дедушка могут обратиться в суд. В иске необходимо просить устранить препятствия в общении с ребенком и определить порядок встреч.

Суд может установить определенные правила. Например, разрешить бабушке видеться с внуком в определенные дни, проводить с ним выходные или совместно отдыхать.

Также суд может разрешить ребенку приходить в гости к бабушке или дедушке. Или, при необходимости, встречаться с ними в присутствии другого человека. При рассмотрении дела учитываются возраст ребенка, состояние его здоровья, отношения с родственниками и условия, в которых будут проходить встречи.

Суд также принимает во внимание заключение органа опеки и попечительства. Если поведение бабушки или дедушки или их здоровье представляют угрозу для ребенка, суд может отказать в встречах.

Какие документы необходимо подготовить

Чтобы обратиться в орган опеки или в суд, бабушке или дедушке понадобятся:

паспорт и его копия;

идентификационный код;

копия свидетельства о рождении ребенка, если оно имеется;

характеристика с места жительства;

акт обследования жилищных условий;

другие документы, подтверждающие родственные связи и участие в воспитании внука.

Для оформления акта обследования жилищных условий необходимо обратиться в местную службу по делам детей.