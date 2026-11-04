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Головна Закон Догляд за бабусею з інвалідністю: адвокат пояснив, які обов'язки онуків

Догляд за бабусею з інвалідністю: адвокат пояснив, які обов'язки онуків

Ua ru
4 листопада 2026 12:33
Суд може зобов'язати онуків допомагати бабусі: адвокат пояснив, за яких обставин Новини.LIVE
Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Коли людина похилого віку хворіє і вже не може обходитися без допомоги, постає питання, хто має про неї піклуватися. Зазвичай це роблять діти, але бувають ситуації, коли вони перебувають далеко або з інших причин не можуть допомагати батькам. Тоді обов'язки можуть частково перейти до онуків. Відомо, чи можна змусити дорослих онуків доглядати бабусю та за яких обставин.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

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Чи зобов'язані онуки доглядати бабусю

На юридичному порталі поцікавилися, чи повинні повнолітні онуки доглядати 76-річну бабусю, яка має II групу інвалідності та хворе серце. У жінки є працездатний син, але він може перебувати на війні або у в'язниці. Тому виникло питання, чи можна перекласти обов'язок догляду на онуків.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що за законом передусім про літніх батьків мають піклуватися їхні повнолітні діти. Якщо мати чи батько через вік або хворобу втратили працездатність і потребують грошей, діти повинні допомагати їм матеріально.

Також вони можуть бути зобов'язані оплачувати додаткові витрати, пов'язані з тяжкою хворобою, інвалідністю або необхідністю догляду. 

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Коли онуків можуть змусити допомагати бабусі

За словами адвоката, онуків можуть зобов'язати утримувати бабусю чи дідуся лише за певних обставин. Для цього мають одночасно виконуватися кілька умов:

  • бабуся або дідусь є непрацездатними;
  • їм справді потрібна матеріальна допомога;
  • немає чоловіка, дружини чи дітей, які можуть їх утримувати, або ці родичі з поважних причин не здатні допомагати;
  • онуки мають достатньо коштів, щоб надавати таку допомогу.

Тому літній вік чи інвалідність не є причинами покласти всі витрати на онуків. Суд має враховувати і те, чи можуть вони фінансово допомагати.

Чи може суд змусити онуків доглядати бабусю

Адвокат наголосив, що обов'язок утримувати родича та обов'язок особисто за ним доглядати — різні речі. За певних умов суд може зобов'язати дорослих онуків надавати бабусі гроші на проживання або брати участь у витратах на лікування та догляд.

Але це не означає, що їх можуть змусити переїхати до неї, щодня готувати їжу, робити медичні процедури чи постійно бути поруч. Також II група інвалідності ще не доводить, що людині потрібен цілодобовий сторонній догляд. Для підтвердження цього зазвичай необхідні відповідні медичні документи.

Куди звернутися, якщо бабусі потрібен догляд

Якщо літня людина потребує допомоги, але родичі не можуть постійно бути поруч, вона має можливість звернутися за соціальними послугами. Це може бути догляд вдома, денний догляд або паліативна допомога залежно від стану здоров'я та потреб людини. Для цього можна звернутися до місцевої ради, ЦНАПу або органу соціального захисту за місцем проживання.

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Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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