Учитель со школьниками на уроке. Фото: УНИАН

Школьные оценки могут стать причиной серьезных конфликтов между родителями и учителями. Особенно когда ребенок старался, а полученная оценка кажется несправедливой. Некоторые родители готовы отстаивать свою позицию даже в суде, но нужно быть готовыми к неожиданным расходам. Такой случай произошел в Сумской области, где мать восьмиклассницы подала иск из-за оценки по информатике, а в результате заплатила из собственного кармана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Ахтырского горрайонного суда от 15 октября 2026 года.

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Почему мать школьницы обратилась в суд

Конфликт возник в Сонячненском лицее Чернеччинской общины. Ученица восьмого класса подготовила презентацию по информатике. Учитель назвал ее работу хорошей, но поставил 9 баллов из 12 из-за несвоевременного выполнения.

Мать девочки возмутилась несправедливой оценкой. По ее словам, учитель заранее не сообщил ученикам, когда нужно сдать презентацию, и не объяснил, что за опоздание будет снижать баллы.

Женщина также утверждала, что педагог высокомерно общался с дочерью и относился к ней предвзято. После этого школьница вообще отказалась сдавать ему работы. Поэтому украинка обратилась в суд и потребовала 50 000 гривен компенсации морального вреда.

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Что решил суд

Представительница школы пояснила, что девочка училась дистанционно, занятия по информатике не посещала, а за все время сдала лишь одну работу. Жалобу матери относительно психологического давления на ребенка рассмотрела специальная комиссия. Однако проверка не выявила признаков буллинга со стороны учителя.

Суд также установил, что лицей организовал обучение девочки по заявлению матери от 3 августа 2025 года. Доказательств того, что школа намеренно препятствовала ученице в получении образования, суд не обнаружил.

В результате 15 октября 2026 года суд отказал матери в компенсации в размере 50 000 гривен. Более того, теперь женщина сама должна заплатить школе 7 000 гривен — возмещение расходов на адвоката.

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