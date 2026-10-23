Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

После смерти человека родственникам могут достаться не только квартира, земля или деньги, но и долги, о которых они даже не подозревали. Такая история произошла в семье украинцев в Сумской области. Дедушка получил часть имущества умершего сына, но впоследствии внук потребовал от него алименты, которые должен был платить отец. Родственники несколько раз встречались в суде, но окончательную точку в споре поставил Верховный Суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE по материалам дела № 591/2591/25.

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Что требовали от дедушки

После смерти мужчины осталось имущество, на которое претендовали его пожилой отец и малолетний сын 2013 года рождения. До этого имущество принадлежало матери умершего мужчины. Она оставила квартиру и шесть земельных участков в Сумской области. После ее смерти сын и дочь должны были получить по половине. Сын принял наследство, поскольку жил вместе с матерью, но оформить документы так и не успел. Впоследствии он тоже умер.

Поэтому его часть имущества должны были поровну унаследовать отец и сын. Мальчику принадлежала четверть квартиры и четверть каждого из шести земельных участков.

Однако в феврале 2025 года нотариус отказала матери мальчика в оформлении наследства, поскольку не хватало оригиналов документов на недвижимость. Кроме того, выяснилось, что умерший отец годами должен был платить алименты на сына, но оставил после себя немалый долг.

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Еще в 2013 году суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать на сына четверть своих доходов. В 2018 году другим решением суд установил, что сумма алиментов должна составлять не менее половины прожиточного минимума для ребенка его возраста.

По подсчетам матери, долг достиг 182 066,91 гривен. Поскольку дедушка получил половину наследства умершего сына, женщина требовала, чтобы он вернул внуку половину этой суммы — 91 033,45 гривен.

Сколько денег присудили дедушке

В марте 2025 года женщина обратилась в суд. Она хотела оформить на имя сына причитающуюся ему часть квартиры и земли, а также получить деньги за неуплаченные алименты.

Дедушка согласился с правом внука на наследство. А вот сумму долга он оспаривал. Сначала суд подтвердил право мальчика на недвижимость и обязал дедушку заплатить 47 451,60 гривны. Именно столько составляла половина долга, которую суд смог подтвердить документами.

Но мужчина подал апелляцию. Он принес чеки, которые показывали, что его умерший сын дополнительно заплатил 3 060 гривен алиментов. Ранее эти деньги при подсчете не учитывались.

Поэтому общий долг уменьшили до 91 843,20 гривен, а сумму, которую должен был вернуть дедушка, — до 45 921,60 гривен.

Мужчину и это не устроило. Он заказал экономическую экспертизу и настаивал, что с учетом заработка сына и уже уплаченных денег должен вернуть лишь 9 673,09 гривны. В конце концов дело дошло до Верховного Суда.

Почему за алименты отца должен платить дедушка

Верховный Суд объяснил разницу между алиментами, которые отец должен был бы платить в будущем, и деньгами, которые он уже задолжал ребенку. После смерти мужчины никто вместо него не обязан ежемесячно платить новые алименты. Но деньги, которые он задолжал при жизни, остаются долгом.

Если родственники приняли наследство, вместе с имуществом к ним могут перейти и такие долги. Хотя каждый отвечает только за свою долю, а сумма выплаты не может превышать стоимость полученного имущества.

В этом деле была еще одна особенность. Наследниками стали дедушка и мальчик, которому отец задолжал алименты. Получалось, что ребенок должен был бы отвечать за половину долга, который предстояло выплатить ему самому. Суд пояснил, что в такой ситуации эта часть долга прекращается.

А вот дедушка получил другую половину наследства, поэтому должен был вернуть внуку соответствующую часть отцовского долга.

Чем закончился спор

Верховный Суд также проверил доводы дедушки о неправильном подсчете долга. Судьи учли, что апелляционный суд уже изучил заключение эксперта, документы о работе и доходах умершего, сведения о его пенсии, расчеты исполнительной службы и чеки об уплате алиментов.

Поэтому оснований для повторного пересчета долга Верховный Суд не увидел. Не помогла мужчине и ссылка на то, что для обращения за деньгами якобы прошло слишком много времени. Он своевременно не заявил об этом еще во время первого судебного разбирательства.

Также дедушка просил освободить его от судебного сбора, поскольку имеет вторую категорию пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. Но суд пояснил, что соответствующая льгота касается истцов, а мужчина в этом деле выступал ответчиком. 15 октября 2026 года Верховный Суд оставил решение о взыскании 45 921,60 гривен без изменений.

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