Ребенок гуляет с родителями. Фото: Magnific

После развода ребенок может поочередно жить с каждым из родителей. Такой порядок можно установить через суд, даже если кто-то из родителей против. Подобный спор рассмотрел Верховный Суд. Мать требовала оставить дочь с ней, но отец хотел на равных участвовать в ее воспитании. Судьи объяснили, при каких условиях ребенок может жить в двух домах и что учитывается при принятии решения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда от 9 октября 2026 года по делу № 607/21670/24.

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Родители судились за место жительства дочери

В октябре 2024 года жительница Тернополя обратилась в суд с просьбой, чтобы малолетняя дочь жила вместе с ней. Женщина объяснила, что они с отцом ребенка постоянно спорят из-за дочери. По ее словам, мужчина периодически забирал девочку к себе, но не всегда возвращал в оговоренное время.

Мать считала, что дочери лучше постоянно быть с ней. Но соглашалась, чтобы отец продолжал общаться с ребенком.

Мужчина придерживался другого мнения. Он также обратился в суд и попросил разрешить дочери жить поочередно с обоими родителями. Сначала он предлагал, чтобы первую половину месяца ребенок проводил с матерью, а вторую — с ним.

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Суд выбрал другой график: одну неделю девочка живет с мамой, следующую — с папой. Передавать ребенка договорились каждое воскресенье в 10:00. Первую неделю после вступления решения в силу она должна была провести с матерью.

Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Верховный Суд также поддержал поочередное проживание

Мать обжаловала решение. Она считала, что постоянные переезды между двумя домами могут вызвать у дочери стресс. Орган опеки и попечительства также рекомендовал оставить ребенка с матерью.

Однако Верховный Суд согласился с решениями предыдущих судов. Он учел, что оба родителя хорошо заботятся о дочери, имеют хорошие жилищные условия и участвуют в ее воспитании. Девочка привязана и к маме, и к папе. Ребенок также привык проводить время с отцом.

Кроме того, суды не установили обстоятельств, которые свидетельствовали бы об опасности для ребенка при проживании с кем-либо из родителей. Также не было найдено доказательств того, что еженедельная смена жилья повлияет на его психологическое состояние.

Когда ребенка могут оставить жить с обоими родителями

Верховный Суд пояснил, что мать и отец имеют равные права на воспитание ребенка. В то же время главное для суда — интересы самого ребенка. Поэтому при рассмотрении таких дел учитывают:

отношения ребенка с каждым из родителей;

условия проживания и возможности для развития;

место учебы и привычную среду;

психологическое состояние ребенка;

то, как каждый из родителей выполняет свои обязанности.

Мнение ребенка также необходимо учитывать, если он может его выразить. Но его желание не всегда будет решающим. Точно так же суд может принять решение, отличающееся от рекомендации органа опеки, если доказательства свидетельствуют в пользу другого варианта.

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