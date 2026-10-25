Молодожены на свадьбе. Фото: УНИАН

В Украине можно вступать в брак после 18 лет, но иногда разрешают создать семью и раньше. Например, когда пара уже живет вместе или ждет ребенка. Согласие родителей в этом случае не обязательно. Однако существуют определенные условия, при которых подростки смогут зарегистрировать брак.

Об этом сообщили в Хмельницком межрегиональном управлении Министерства юстиции, передает Новини.LIVE.

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Если подростку уже исполнилось 16 лет, он имеет право обратиться в суд и попросить разрешения на брак. При этом мнение родителей не будет иметь значения. Даже если они против, свадьбу все равно могут разрешить.

Судья может выслушать маму и папу, но решение будет принимать с учетом того, будет ли брак в интересах самого подростка.

При каких обстоятельствах могут разрешить брак

Единого списка причин, по которым подросткам разрешают вступать в брак, нет. Судья будет рассматривать каждую историю отдельно. Например, он может учесть, что:

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парень и девушка уже живут вместе;

несовершеннолетняя девушка беременна;

у пары уже родился ребенок.

Но даже такие обстоятельства не гарантируют положительного решения. Суд должен понять, действительно ли этот брак нужен подростку и пойдет ли он ему на пользу.

Как получить разрешение на вступление в брак

Если парню или девушке уже исполнилось 16 лет, нужно самостоятельно обратиться в суд по месту жительства. В заявлении следует указать, с кем именно он или она хочет вступить в брак. Для этого необходимо указать фамилию, имя и отчество будущего мужа или жены.

Также стоит объяснить, почему пара хочет пожениться именно сейчас, а не ждать до 18 лет. Например, можно рассказать о совместном проживании, беременности или рождении ребенка.

Еще нужно указать, нет ли причин, по которым брак запрещен. Например, если парень и девушка являются близкими кровными родственниками, вступить в брак они не смогут.

Что делать дальше

После разрешения суда пара все еще не считается мужем и женой. Для этого нужно официально зарегистрировать брак. Парень и девушка должны вместе обратиться в любой удобный для них отдел ЗАГС и подать заявление.

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