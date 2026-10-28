Подписание договора аренды. Фото: Magnific

Аренда квартиры может обойтись дороже, чем человек рассчитывал изначально. Помимо ежемесячной платы и коммуналки, арендодатели иногда возлагают на жильцов дополнительные расходы или решают повысить арендную плату. Известно, за что арендатор действительно должен платить и как защититься от незаконных требований.

Об этом рассказал адвокат Владислав Дерий на портале Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

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Должен ли арендатор платить за поверку счетчиков

К юристам обратился украинец, который оказался в подобной ситуации. Он рассказал, что снимает квартиру, за которую ежемесячно платит 10 000 гривен. Но владелец жилья постоянно требует от него дополнительные деньги.

Сначала хозяин захотел, чтобы жилец оплатил проверку газовых счетчиков. Счет за эти работы выставило ОСМД. Впоследствии владелец потребовал, чтобы мужчина сам организовал поверку счетчика воды, причем сделал это как можно быстрее и за свой счет. Арендатор начал возражать, и тогда хозяин повысил плату за квартиру на 2 000 гривен.

Мужчина подозревает, что его специально заставляют съехать. При заселении он уже отдал владельцу залог за один месяц проживания. Еще 10 000 гривен пришлось заплатить риэлтору за поиск квартиры. Теперь арендатор опасается, что его выгонят, залог оставят себе, а квартиру снова сдадут другому человеку и получат новую прибыль.

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Адвокат объяснил, что обычно за поверку и обслуживание счетчиков платит владелец квартиры. Человек, снимающий жилье, оплачивает воду, газ, свет и другие коммунальные услуги, которыми пользуется.

Но есть нюанс. Если при заселении арендатор подписал договор, в котором согласился самостоятельно оплачивать поверку счетчиков, владелец может сослаться на этот пункт. Если же в договоре ничего не сказано, жилец имеет право отказаться.

Может ли хозяин повысить арендную плату без согласия жильца

Владелец квартиры не может поставить арендатора перед фактом и требовать дополнительные деньги. Сначала нужно посмотреть, о чем договорились при заселении. Если в договоре указано, что владелец может повышать арендную плату, например, предупредив жильца за 30 дней, тогда нужно учитывать это условие.

А если о повышении цены там ничего не сказано, владелец должен договориться с арендатором. Поэтому, если человек соглашался платить 10 000 гривен в месяц, а владелец вдруг захотел 12 000 гривен, арендатор может отказаться от повышения. Он имеет право и в дальнейшем платить прежнюю сумму до окончания договора, если тот не позволяет владельцу самостоятельно изменять цену.

Как защититься от дополнительных требований владельца

Адвокат советует прежде всего внимательно перечитать договор аренды. Особенно те пункты, где указано, кто оплачивает ремонт и обслуживание квартиры, можно ли повышать плату, при каких обстоятельствах жильца могут попросить выехать раньше и когда возвращают залог.

Также стоит соблюдать несколько правил:

Общайтесь с арендодателем в письменной форме. Если арендодатель требует дополнительные деньги или повышает арендную плату, лучше обсуждать это в мессенджере. Так останутся сообщения, которые при необходимости можно будет предъявить в суде. Сохраняйте подтверждения всех платежей. Лучше переводить деньги на счет и указывать, что это оплата аренды за конкретный месяц. Если платите наличными, просите расписку. Платите сумму, о которой договорились. Если договор не позволяет владельцу самостоятельно повышать арендную плату, жилец может продолжать платить по старой цене. Сохраните документы о залоге. Они понадобятся в суде, если владелец откажется возвращать деньги после выселения.

Если арендодатель сдает квартиру неофициально и скрывает доходы, об этом также можно сообщить в налоговую службу.

Можно ли наказать владельца и риелтора за мошенничество

Мужчина предполагает, что хозяин и риелтор могут действовать сообща. По его мнению, владелец намеренно создает проблемы, чтобы жильцы быстрее съезжали. После этого квартиру снова сдают, а риелтор получает очередную комиссию.

Адвокат пояснил, что доказать такой сговор будет сложно. Для обвинения в мошенничестве нужны доказательства, а не подозрения.

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