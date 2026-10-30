Пожилая женщина. Фото: УНИАН

Бывает, что вся забота о пожилых родителях ложится только на одного из детей. Он покупает лекарства, оплачивает лечение, ухаживает за ними и тратит собственные деньги. А после смерти родителей появляются другие дети и тоже претендуют на наследство. Известно, можно ли в такой ситуации получить большую часть имущества.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Александра Заярного.

Реклама

Получит ли больше тот, кто ухаживал за родителями

Адвокат поделился примером из жизни. Украинка несколько лет ухаживала за тяжелобольной матерью. Покупала ей лекарства, оплачивала услуги сиделки, возила на обследования и помогала по хозяйству. Ее брат жил отдельно и почти не участвовал в уходе.

После смерти матери осталась квартира. Завещания женщина не составила, поэтому брат тоже заявил о своем праве на наследство и захотел получить половину жилья.

По закону дети имеют равные права на наследство. Вместе с ними первыми наследуют имущество супруг или супруга умершего и его родители, если они живы. А если наследников только двое детей, квартиру обычно делят пополам.

Читайте также:

Тот факт, что один из детей годами ухаживал за родителями, не дает права на большую долю. Но есть несколько способов защитить свои интересы.

Как получить большую часть наследства

Во-первых, можно попробовать договориться с другими наследниками. Закон позволяет им самостоятельно решить, кому какая часть имущества достанется. Например, брат может согласиться, что сестра получит большую часть квартиры, поскольку именно она ухаживала за матерью.

Если наследство включает квартиру или автомобиль, такую договоренность нужно оформить в письменной форме и заверить у нотариуса.

Еще один вариант — вернуть деньги, потраченные на уход и лечение родителей. Согласно статье 1232 Гражданского кодекса Украины, можно требовать от других наследников возмещения обоснованных расходов на содержание, уход, лечение и погребение умершего.

Для таких расходов учитывается период до трех лет до смерти. Поэтому важно сохранить чеки за лекарства, квитанции за лечение, банковские выписки и документы об оплате услуг сиделки.

Но стоит знать, что возмещение расходов на уход не увеличивает долю в квартире. Это отдельное требование к наследникам.

Когда брата или сестру могут лишить наследства

В некоторых случаях можно лишить другого наследника права на наследство через суд. Такую возможность предусматривает часть пятая статьи 1224 Гражданского кодекса Украины.

Но для этого нужно доказать, что отец или мать из-за тяжелой болезни, преклонного возраста или увечья были беспомощны и нуждались в помощи именно этого наследника. При этом он мог помочь, но сознательно этого избегал.

Тот факт, что брат жил отдельно, редко навещал мать или был с ней в плохих отношениях, не является доказательством.

Какие документы понадобятся

Если возник спор из-за наследства, понадобятся документы о родственных связях, смерти родителей и имуществе, оставшемся после них. Для подтверждения ухода в суде могут помочь медицинские справки, выписки из больницы, чеки за лекарства, договоры с сиделкой и квитанции об оплате лечения.

Также можно сохранить переписку с братьями или сестрами, в которой вы просили их помочь родителям, и сведения о людях, которые могут подтвердить обстоятельства ухода.

Ранее Новини.LIVE писали об ограничениях для наследников. Невыплаченную зарплату, пенсию и другие средства при определенных условиях могут передать семье, тогда как личные права и дальнейшие пенсионные выплаты в наследство не переходят. Долги также могут остаться после смерти, если они не были связаны исключительно с личностью умершего.

Также Новини.LIVE рассказывали, как оформить свидетельство о смерти человека, скончавшегося на оккупированной территории. Для этого нужно обратиться в суд с доказательствами смерти. Судебный сбор не взимается, а после подтверждения смерти родственники смогут получить документ украинского образца в ДРАЦСе.