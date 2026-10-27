Школьники в классе. Фото: УНИАН

Из-за пропусков уроков у родителей могут возникнуть серьёзные проблемы. В такой ситуации оказалась мать двоих детей. Ее младший сын отказывался ходить в школу, поэтому женщина обращалась к психологам и пыталась организовать индивидуальное обучение. Но школа уже дважды сообщала об этом в службу по делам детей. Теперь матери угрожают лишением родительских прав.

Могут ли из-за прогулов забрать детей из семьи и как действовать родителям в такой ситуации, рассказал адвокат Владимир Романченко на портале Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

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Почему возникла проблема

Женщина рассказала, что ее младший сын раньше посещал школу нерегулярно, а в этом учебном году вообще отказался туда ходить. Мать пытается решить эту ситуацию. Она обращалась в инклюзивно-ресурсный центр, занимается оформлением индивидуального обучения, консультируется с психологом и психотерапевтом.

Однако школа уже во второй раз сообщила об этой ситуации в службу по делам детей. По словам женщины, ранее ее детей на четыре месяца помещали в патронатную семью. Теперь во время очередного визита представители службы якобы заявили, что через две недели ее лишат родительских прав, если сын не начнет ходить в школу.

Мать воспитывает двоих детей в возрасте 11 и 15 лет в одиночку. Она работает, обеспечивает их всем необходимым и утверждает, что неоднократно просила школу и местное сообщество помочь с обучением сына.

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Могут ли забрать ребенка из-за пропусков в школе

Адвокат Владимир Романченко пояснил, что служба по делам детей не может самостоятельно лишить мать родительских прав. Такое решение принимает только суд.

Служба может собирать документы, проверять обстоятельства и обращаться с иском. Но только из-за того, что ребенок перестал посещать школу, родителей не лишат прав. По словам адвоката, это возможно, если родители сознательно уклоняются от обязанности обеспечить ребенку образование. Это крайняя мера, для которой требуются достаточные доказательства вины родителей.

Что делать матери, которой угрожают забрать детей

Адвокат посоветовал женщине собрать документы, подтверждающие, что она занимается проблемой сына, а не оставила его без помощи. Речь идет о:

заключениях инклюзивно-ресурсного центра;

документах об индивидуальном обучении;

подтверждении консультаций психолога и психотерапевта;

письменных обращениях в школу и местное сообщество, а также полученных ответах;

документах, подтверждающих надлежащие условия проживания и обеспечения детей.

Также матери следует письменно обратиться в службу по делам детей и попросить разъяснить, какие обстоятельства могут стать основанием для возможного иска о лишении родительских прав.

Отдельно адвокат советует получить документы о предыдущем пребывании детей в патронатной семье. Он пояснил, что немедленно забрать ребенка без решения суда могут только в случае непосредственной угрозы его жизни или здоровью. После принятия такого решения орган опеки должен в течение семи дней обратиться в суд.

Также в ходе судебного разбирательства должно учитываться мнение детей.

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