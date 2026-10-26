Человек держит коммунальную платежку. Фото: Новини.LIVE

Украинцы ежемесячно получают счета за свет, газ, воду и отопление. Но далеко не все знают, из чего складываются эти суммы и на что коммунальные службы тратят деньги. На самом деле потребители имеют право получить такую информацию. Можно узнать, как рассчитываются тарифы, откуда взялся долг и какие ремонтные работы планируется проводить за счет жителей. Закон обязывает поставщиков раскрывать эти данные.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lexinform.

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Какую информацию коммунальщики должны предоставлять потребителям

В Украине действует Закон "Об особенностях доступа к информации в сферах поставки электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей водой, централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения". В частности, украинцы могут узнать:

из чего складывается тариф на свет, газ, воду или отопление;

почему планируется повысить стоимость услуг;

как менялись составляющие тарифов в течение последних пяти лет;

сколько денег предприятие тратит на ремонт и развитие сетей;

какие работы запланированы и когда их должны выполнить;

как рассчитали задолженность за коммунальные услуги.

Также потребитель имеет право получить информацию о своих платежах, предыдущих объемах потребления, начисленных льготах и субсидиях. Например, если в платежке внезапно появился долг, можно потребовать объяснений у коммунальщиков.

Можно ли проверить, куда тратятся деньги на коммунальные услуги

Поставщики обязаны обнародовать свои инвестиционные программы. В них должно быть указано, какие сети планируется ремонтировать, где будут проводиться работы и откуда будут браться средства. Также предприятия должны отчитываться об использовании средств. Годовые отчеты подаются до конца первого квартала.

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Информацию необходимо регулярно обновлять. Например, данные о тарифах и стоимости дополнительных услуг — ежемесячно. Отдельные показатели задолженности и стоимости услуг — ежеквартально, а сравнение тарифов за предыдущие годы — ежегодно. Закон также предусматривает доступ к определенным техническим данным о сетях, в частности об их загруженности и возможностях подключения.

Что делать, если коммунальные службы скрывают информацию

Если поставщик отказывается объяснять начисления или предоставлять данные, потребитель имеет право требовать их раскрытия. За незаконный отказ, задержку ответа, предоставление неполной или ложной информации должностным лицам грозит административная ответственность по статье 212-3 КоАП.

Искать информацию о тарифах и работе предприятий можно на официальных сайтах поставщиков, информационных стендах в абонентских отделах, в платежках и личных электронных кабинетах. Часть данных также публикуют местные советы и НКРЭКП.

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