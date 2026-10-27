Люди заключают нотариальный договор. Фото: Magnific

Передать кому-либо деньги, квартиру или другое имущество можно не только в виде подарка. Иногда человек хочет, чтобы его помощь была использована на какое-то дело. Для этого существует договор пожертвования. В нем можно прописать, на что пойдут средства или имущество, и получатель должен выполнять эти условия. А даритель вправе проверять, как ими пользуются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Чем пожертвование отличается от обычного подарка

Главное отличие в том, что подарком можно распоряжаться по своему усмотрению. А вот пожертвование передается для конкретной цели. Например, деньги могут пойти на лечение, а имущество — для использования с определенной целью.

Также по договору пожертвования можно передавать ценные бумаги, недвижимость и другие вещи. Получить такую помощь могут люди, организации, государство или территориальные громады. Важно, что родители и опекуны не имеют права жертвовать имущество, принадлежащее детям или подопечным.

Есть еще одно отличие. Договор пожертвования считается заключенным, когда получатель принял пожертвование. А договор дарения можно оформить заранее, даже если имущество будет передано позже.

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Можно ли требовать возврата пожертвования

Человек, пожертвовавший деньги или имущество, имеет право проверять, как они используются. Когда получатель хочет потратить пожертвование на что-то другое, это нужно согласовать. Если пожертвователь умер или благотворительная организация была ликвидирована, вопрос может решить суд.

Если деньги или имущество были потрачены на другие нужды, жертвователь может потребовать расторжения договора. Такое право имеют и его правопреемники.

Когда необходимо оформлять договор у нотариуса

Способ оформления зависит от того, что человек хочет пожертвовать. Если речь идет о бытовых вещах или предметах личного пользования, договориться можно устно.

А для другого имущества действуют следующие правила:

Квартира, дом или другая недвижимость. Требуется письменный договор, заверенный нотариусом.

Требуется письменный договор, заверенный нотариусом. Особо ценные движимые вещи. Договор оформляется в письменной форме.

Договор оформляется в письменной форме. Валютные ценности между физическими лицами. Если сумма превышает 850 гривен, требуются письменный договор и нотариальное заверение.

Заключить договор от имени дарителя может также его представитель, если у него есть нотариальная доверенность.

Какие правила действуют в отношении благотворительной помощи

Человек или организация может безвозмездно передать деньги, имущество или имущественные права в благотворительных целях. Благотворитель имеет право проверять, как используется его помощь. Также он может разрешить изменение ее назначения.

Если получатель нарушает условия или сроки договора, пожертвование могут забрать и передать другому.

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