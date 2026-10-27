Люди укладають нотаріальну угоду. Фото: Magnific

Передати комусь гроші, квартиру чи інше майно можна не лише у вигляді подарунку. Іноді людина хоче, щоб її допомогу використали на якусь справу. Для цього існує договір пожертви. У ньому можна прописати, на що підуть кошти чи майно, і отримувач має виконувати ці умови. А дарувальник вправі перевіряти, як ними користуються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Чим пожертва відрізняється від звичайного подарунка

Головна відмінність в тому, що подарунком можна розпоряджатися на власний розсуд. А от пожертву передають для конкретної мети. Наприклад, гроші можуть піти на лікування, а майно — для використання з певною метою.

Також за договором пожертви можна передавати цінні папери, нерухомість та інші речі. Отримати таку допомогу можуть люди, організації, держава або територіальні громади. Важливо, що батьки й опікуни не мають права жертвувати майно, яке належить дітям або підопічним.

Є ще одна різниця. Договір пожертви вважається укладеним, коли отримувач прийняв пожертву. А договір дарування можна оформити заздалегідь, навіть якщо майно передадуть пізніше.

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Чи можна вимагати повернення пожертви

Людина, яка пожертвувала гроші або майно, має право перевіряти, як їх використовують. Якщо отримувач хоче витратити пожертву на щось інше, це треба узгодити. Якщо пожертвувач помер або благодійну організацію ліквідували, питання може вирішити суд.

Коли гроші або майно пішли на інші потреби, пожертвувач може вимагати розірвання договору. Таке право мають і його правонаступники.

Коли потрібно оформлювати договір у нотаріуса

Спосіб оформлення залежить від того, що людина хоче пожертвувати. Якщо йдеться про побутові речі або предмети особистого користування, домовитися можна усно.

А для іншого майна діють такі правила:

Квартира, будинок чи інша нерухомість. Потрібен письмовий договір, який посвідчує нотаріус.

Потрібен письмовий договір, який посвідчує нотаріус. Особливо цінні рухомі речі. Договір оформлюють письмово.

Договір оформлюють письмово. Валютні цінності між фізичними особами. Якщо сума перевищує 850 гривень, потрібні письмовий договір і нотаріальне посвідчення.

Укласти договір від імені пожертвувача може також його представник, якщо має нотаріальну довіреність.

Які правила діють для благодійної допомоги

Людина або організація може безкоштовно передати гроші, майно чи майнові права з благодійною метою. Благодійник має право перевіряти, як використовують його допомогу. Також він може дозволити зміну її призначення.

Якщо отримувач порушує умови або строки договору, пожертву можуть забрати і віддати іншій людині.

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