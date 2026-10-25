Документы на фоне деловых бумаг. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, проживающие за рубежом, часто сталкиваются с вопросами, которые необходимо решить на родине. Например, продать квартиру, оформить наследство, получить документы или выплаты. Но не всегда есть возможность приехать в Украину. В таком случае можно оформить доверенность на другого человека, который будет заниматься всеми вопросами вместо вас. Для этого есть два способа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Реклама

Как оформить доверенность через консульство

Этот способ удобен тем, что доверенность сразу можно использовать в Украине. Ее не нужно дополнительно переводить на украинский язык или легализовывать.

Сначала нужно записаться на прием в посольство или консульство через сервис "е-Консул". Там следует выбрать нужную нотариальную услугу.

Заранее подготовьте текст доверенности или хотя бы четко определите, что именно вы разрешаете делать другому человеку от вашего имени. На приеме консульский сотрудник может попросить прислать подготовленный текст по электронной почте.

Читайте также:

Также с собой необходимо иметь:

украинский заграничный или внутренний паспорт — оригинал и копию;

налоговый номер — оригинал и копию;

копию паспорта человека, на которого оформляется доверенность;

документ, подтверждающий законное пребывание за границей;

текст доверенности или перечень полномочий;

дополнительные документы в зависимости от цели доверенности.

Например, если человек хочет поручить кому-то распоряжаться своей квартирой, могут понадобиться копии документов на недвижимость. Также учтите, что за оформление доверенности необходимо уплатить консульский сбор.

Есть еще один нюанс, связанный с регистрацией. Доверенности, их дубликаты, отзыв и прекращение действия обязательно вносятся в Единый реестр доверенностей. Если консульство не имеет доступа к этому реестру, доверитель должен подать заявление о регистрации украинскому нотариусу, в государственную нотариальную контору или нотариальный архив.

Как оформить доверенность у местного нотариуса

Попасть на прием в украинское консульство иногда сложно. Свободных дат может долго не быть, а само консульство часто расположено далеко от места проживания.

Тогда украинцы могут обратиться к нотариусу в стране, где сейчас проживают. Но есть дополнительные требования, ведь документ обычно оформляется на иностранном языке.

Доверенности из Польши и Чехии признаются в Украине без дополнительной легализации. Это предусмотрено международными договорами между странами. В большинстве других европейских стран, а также в США, Канаде и Великобритании на документ необходимо поставить апостиль. После оформления документа за рубежом его необходимо перевести на украинский язык и нотариально заверить перевод в Украине.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как обезопасить себя, когда одалживаете деньги друзьям или родственникам. Минюст пояснил, что расписка должна подтверждать получение конкретной суммы в долг и содержать условия ее возврата. Если заемщик откажется платить, такой документ поможет взыскать деньги через суд.

Также Новини.LIVE писали, что делать водителям, которым отказывают в обмене старых водительских удостоверений. Если старых прав нет в электронной базе МВД, сотрудники должны проверить бумажные архивы, но требовать повторной сдачи экзаменов для получения украинского удостоверения они не должны. Водитель может обжаловать отказ в административном суде и добиться повторной проверки документов или выдачи новых прав.