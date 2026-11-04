Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Иногда люди соглашаются выступить поручителями по кредиту родственника или знакомого, даже не задумываясь о последствиях. Заемщик обещает сам возвращать деньги, а подпись в банке считает обычной формальностью. Но когда он перестает платить, банк может потребовать возврата долга от человека, который вообще не пользовался кредитом. Стоит знать, в каких случаях поручитель может оспорить такие требования.

Об этом рассказал адвокат Александр Заярный, передает Новини.LIVE.

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Нужно ли поручителю возвращать чужой кредит

Представим, что брат попросил помочь оформить кредит и заверил, что все платежи будет вносить сам. Вы согласились стать поручителем. Но прошло несколько лет, он потерял работу и перестал платить. Теперь банк требует от вас вернуть кредит вместе с процентами и штрафами.

По словам адвоката, поручительство — это настоящее финансовое обязательство, даже если вы не получили ни одной гривны из кредита. Обычно банк имеет право требовать деньги как от заемщика, так и от поручителя. Вам могут выставить счет за сам кредит, проценты, штрафы и другие предусмотренные договором расходы.

Но есть нюанс. В договоре поручительства могут быть прописаны ограничения. Например, человек отвечает только за определенную сумму или часть долга. Поэтому первое, что нужно сделать, — внимательно прочитать подписанные документы.

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Когда поручитель может не платить долг

Александр Заярный пояснил, что в отдельных случаях поручительство может прекратиться. Так бывает, если:

кредит уже полностью погашен;

истек срок действия поручительства;

долг перевели на другого человека, а поручитель не соглашался отвечать за него;

банк отказался принять платеж после наступления срока его внесения.

Существует отдельное правило относительно сроков. Если в договоре не указано, сколько действует поручительство, согласно действующим правилам банк должен подать иск к поручителю в течение трех лет после наступления срока возврата основного долга.

Если кредит необходимо было погашать частями, срок исчисляется отдельно для каждого платежа. Но требование не должно быть в форме обычного письма. Речь идет об обращении в суд.

Однако автоматически считать поручительство прекращенным через три года нельзя. Нужно учитывать дату заключения договора и правила продления сроков, действовавшие во время карантина и военного положения.

Что делать, если банк требует больше денег

Адвокат советует сначала попросить банк предоставить кредитный договор, договор поручительства, выписки и полный расчет задолженности. Нужно проверить, сколько осталось вернуть по самому кредиту, какие проценты начислили и откуда взялись штрафы. Возможно, банк учел не все платежи или требует сумму, за которую поручитель вообще не отвечает.

Также нужно выяснить, изменяли ли условия кредита без вашего согласия. Например, если банк повысил процентную ставку, поручитель отвечает в том объеме, который существовал до изменений. Для более старых договоров могут действовать другие правила.

Спешить с подписанием новых соглашений или документов о признании долга адвокат не советует. Сначала нужно понять, какие последствия это повлечет за собой.

Как защититься, если банк подал в суд

Если дело уже дошло до суда, игнорировать его опасно. Поручитель может оспорить неверные расчеты, необоснованные штрафы, требования, превышающие сумму поручительства, или взыскание долга по договору, который уже утратил силу. Даже если заемщик признал долг, поручитель сохраняет право защищать свои интересы.

Адвокат советует уведомить заемщика о требованиях банка, подготовить письменные возражения и, при необходимости, попросить суд привлечь должника к делу. Для защиты понадобятся договоры, график платежей, банковские выписки, квитанции, переписка с банком и полученные судебные документы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, обязаны ли родственники возвращать кредиты после смерти заемщика. Банк должен своевременно обратиться к наследникам, иначе может утратить право требовать деньги. К тому же каждый наследник отвечает за долг только в пределах стоимости полученного имущества и своей доли.

Также Новини.LIVE писали, может ли долг увеличиться в несколько раз из-за штрафов, пени и процентов. Суд может уменьшить дополнительные начисления, если они чрезмерно превышают сумму долга и ущерб, нанесенный кредитору. В одном из дел поставщику отказали в взыскании более 110 000 гривен процентов, хотя штраф и пеню оставили к уплате.