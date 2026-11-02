Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

После смерти человека его долги могут перейти к родственникам вместе с наследством. Старые кредиты ложатся на плечи детей, мужа или жены. Но банки должны соблюдать определенные правила, когда требуют вернуть эти деньги. И не всегда им удается взыскать задолженность. Верховный Суд разъяснил, в каких случаях наследники могут отказаться платить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Большой палаты Верховного Суда от 9 октября 2024 года по делу № 638/1046/14-ц.

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Банк требовал деньги с дочери умершей

В 2007 году женщина взяла в банке кредит на 40 000 долларов США под 12,3% годовых. Вернуть деньги она должна была до февраля 2022 года. По кредиту поручились ее муж и частное предприятие. Но заемщица начала задерживать платежи, поэтому банк обратился в суд.

В начале 2014 года кредитор требовал более 41 000 долларов США долга и дополнительную пеню. Пока продолжалось судебное разбирательство, женщина скончалась. Ее дочь приняла наследство, а муж от него отказался.

Банк решил взыскать деньги с наследницы. Но возникла проблема.

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Какую ошибку допустил банк

О смерти заемщицы и открытии наследства банк знал не позднее 3 февраля 2015 года. Но вместо того, чтобы обратиться с требованием к наследнице, кредитор продолжал судиться. Лишь 29 февраля 2016 года банк попросил суд привлечь дочь умершей к делу.

Верховный Суд пояснил, что иск к заемщику и требование к его наследникам — это разные вещи. Согласно правилам, действовавшим на тот момент, у банка было шесть месяцев со дня, когда он узнал или мог узнать об открытии наследства, чтобы заявить свои требования к наследникам.

Банк не сделал этого вовремя. Поэтому он потерял право взыскивать кредит с дочери умершей.

Также суд постановил, что банк не может взыскать этот долг с мужа-поручителя. После смерти жены он сообщил банку, что не согласен отвечать за долги нового заемщика — дочери, и заявил о прекращении поручительства.

Судьи пояснили, что поручительство зависит от основного кредитного обязательства. Если банк пропустил срок обращения к наследникам и утратил право требовать возврата кредита, то он утрачивает такое право и в отношении поручителя.

В результате Верховный Суд оставил в силе отказ в взыскании долга, изменив обоснование предыдущих судебных решений.

Какую часть долгов должны возвращать наследники

Закон предусматривает, что наследник отвечает за унаследованные долги только в пределах стоимости полученного наследства. Кредитор не может требовать сумму, превышающую стоимость унаследованного имущества.

Если наследников несколько, каждый отвечает за долг в зависимости от своей доли. Требовать всю сумму только от одного родственника тоже нельзя. Этим правилом Верховный Суд руководствовался в другом деле — № 205/8348/22, которое рассмотрел 30 сентября 2026 года.

Тогда речь шла о 15 000 долларов США, которые умершая женщина одолжила в 2015 году. Кредиторша хотела взыскать деньги с четырех дочерей умершей. Но предыдущие суды отказали ей, поскольку она не доказала стоимость имущества, полученного каждой наследницей.

По словам судей, кредитор должен подтвердить сам долг, его размер на день смерти заемщика, круг наследников и своевременность обращения к ним. А вот стоимость полученного имущества должен доказывать наследник, если он возражает против требований кредитора.

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