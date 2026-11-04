Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Іноді люди погоджуються стати поручителями за кредитом родича чи знайомого, навіть не замислюючись про наслідки. Позичальник обіцяє сам повертати гроші, а підпис у банку вважає звичайною формальністю. Але коли він перестає платити, банк може вимагати повернення боргу від людини, яка взагалі не користувалася кредитом. Варто знати, у яких випадках поручитель може оскаржити такі вимоги.

Про це розповів адвокат Олександр Заярний, передає Новини.LIVE.

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Чи потрібно поручителю повертати чужий кредит

Уявімо, що брат попросив допомогти оформити кредит і запевнив, що всі платежі вноситиме сам. Ви погодилися стати поручителем. Але минуло кілька років, він втратив роботу й перестав платити. Тепер банк вимагає від вас повернути кредит разом з процентами та штрафами.

За словами адвоката, порука — це справжнє фінансове зобов'язання, навіть якщо ви не отримали жодної гривні з кредиту. Зазвичай банк має право вимагати гроші як від позичальника, так і від поручителя. Вам можуть виставити рахунок за сам кредит, проценти, штрафи та інші передбачені договором витрати.

Але є нюанс. У договорі поруки можуть бути прописані обмеження. Наприклад, людина відповідає лише за певну суму або частину боргу. Тому перше, що потрібно зробити, — уважно прочитати підписані документи.

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Коли поручитель може не платити борг

Олександр Заярний пояснив, що в окремих випадках порука може припинитися. Так буває, якщо:

кредит вже повністю погашений;

закінчився строк дії поруки;

борг перевели на іншу людину, а поручитель не погоджувався відповідати за неї;

банк відмовився прийняти платіж після настання строку його внесення.

Є окреме правило щодо строків. Якщо в договорі не зазначено, скільки діє порука, за чинними правилами банк має подати позов до поручителя протягом трьох років після настання строку повернення основного боргу.

Якщо кредит потрібно було погашати частинами, строк рахують окремо для кожного платежу. Але вимога не повинна бути у вигляді звичайного листа. Йдеться про звернення до суду.

Однак автоматично вважати поруку припиненою через три роки не можна. Потрібно враховувати дату укладення договору та правила продовження строків, які діяли під час карантину й воєнного стану.

Що робити, якщо банк вимагає більше грошей

Адвокат радить спочатку попросити банк надати кредитний договір, договір поруки, виписки та повний розрахунок боргу. Потрібно перевірити, скільки залишилося повернути за самим кредитом, які проценти нарахували та звідки взялися штрафи. Можливо, банк врахував не всі платежі або вимагає суму, за яку поручитель узагалі не відповідає.

Також потрібно з'ясувати, чи змінювали умови кредиту без вашої згоди. Наприклад, якщо банк підвищив процентну ставку, поручитель відповідає в тому обсязі, який існував до змін. Для старіших договорів можуть діяти інші правила.

Поспішати з підписанням нових угод або документів про визнання боргу адвокат не радить. Спочатку потрібно зрозуміти, які наслідки це матиме.

Як захиститися, якщо банк подав до суду

Якщо справа вже дійшла до суду, ігнорувати її небезпечно. Поручитель може заперечувати проти неправильних розрахунків, зайвих штрафів, вимог понад суму поруки або стягнення боргу за договором, який уже припинив діяти. Навіть якщо позичальник визнав борг, поручитель зберігає право захищати свої інтереси.

Адвокат радить повідомити позичальника про вимоги банку, підготувати письмові заперечення та за потреби попросити суд залучити боржника до справи. Для захисту знадобляться договори, графік платежів, банківські виписки, квитанції, листування з банком та отримані судові документи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи зобов’язані родичі повертати кредити після смерті позичальника. Банк має вчасно звернутися до спадкоємців, інакше може втратити право вимагати гроші. До того ж кожен спадкоємець відповідає за борг лише в межах вартості отриманого майна та своєї частки.

Також Новини.LIVE писали, чи може борг зрости в кілька разів через штрафи, пеню та відсотки. Суд може зменшити додаткові нарахування, якщо вони надто перевищують суму боргу та завдані кредитору збитки. В одній зі справ постачальнику відмовили у стягненні понад 110 000 гривень відсотків, хоча штраф і пеню залишили до сплати.