Девушка держит мобильный телефон. Фото: Новини.LIVE

Личная переписка в мессенджере может повлиять на решение суда. Так произошло во время спора между бывшими супругами из-за малолетней дочери. Мать требовала вернуть ей ребенка, но отец предъявил суду их переписку в WhatsApp. Эти сообщения вместе с другими доказательствами способствовали тому, что суд вынес решение в пользу мужчины.

Об этом говорится в постановлении Черновицкого апелляционного суда от 18 сентября 2026 года по делу № 727/2448/25, передает Новини.LIVE.

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Почему отец отказался возвращать дочь матери

После развода родители договорились, что их малолетняя дочь будет жить с матерью. Отец мог видеться с ребенком и проводить с ней время. Но после одной из встреч мужчина решил оставить дочь у себя. Он объяснял это тем, что поведение бывшей жены может навредить ребенку. В частности, отец утверждал, что женщина злоупотребляет алкоголем.

Мать обратилась в суд и потребовала вернуть ей дочь. Сначала суд первой инстанции поддержал женщину. Однако мужчина обжаловал это решение, и дело попало в Черновицкий апелляционный суд.

Что повлияло на решение суда

В ходе рассмотрения дела судьи обратили внимание на переписку бывших супругов в WhatsApp. Отец предоставил распечатку сообщений. В ней содержались оскорбления, угрозы и психологическое давление матери на отца. Суд признал эти материалы надлежащим электронным доказательством.

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Также были учтены случай вождения автомобиля матерью в нетрезвом состоянии, показания свидетелей и условия, в которых проживала девочка. Отдельно рассмотрели заключение органа опеки и попечительства, который поддерживал проживание дочери с матерью. Апелляционный суд решил, что это заключение было недостаточно обоснованным, и не согласился с ним.

В итоге суд отменил предыдущее решение и оставил ребенка с отцом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, может ли ребенок после развода жить поочередно с мамой и папой. Верховный Суд подтвердил, что суд может установить такой порядок даже вопреки желанию одного из родителей, если это соответствует интересам ребенка. В данном деле дочь будет проводить неделю с матерью, а следующую — с отцом, так как у обоих есть условия для ее воспитания.

Также Новини.LIVE писали о том, может ли мать увезти ребенка за границу, если отец против. Во время военного положения для выезда ребенка до 16 лет с матерью обычно не требуется нотариально заверенное согласие отца. Если между родителями возник конфликт, женщина может обратиться в службу по делам детей или в суд.