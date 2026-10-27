Дівчина тримає мобільний телефон. Фото: Новини.LIVE

Приватне листування в месенджері може вплинути на рішення суду. Так сталося під час суперечки між колишнім подружжям за малолітню доньку. Мати вимагала повернути їй дитину, але батько показав суду їхнє листування у WhatsApp. Ці повідомлення разом з іншими доказами посприяли тому, що суд ухвалив рішення на користь чоловіка.

Про це йдеться у постанові Чернівецького апеляційного суду від 18 вересня 2026 року у справі № 727/2448/25, передає Новини.LIVE.

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Чому батько відмовився повертати доньку матері

Після розлучення батьки домовилися, що їхня малолітня донька житиме з матір'ю. Батько міг бачитися з дитиною та проводити з нею час. Але після однієї із зустрічей чоловік вирішив залишити доньку в себе. Він пояснював це тим, що поведінка колишньої дружини може нашкодити дитині. Зокрема, батько стверджував, що жінка зловживає алкоголем.

Мати звернулася до суду та вимагала повернути їй доньку. Спочатку суд першої інстанції підтримав жінку. Однак чоловік оскаржив це рішення, і справа потрапила до Чернівецького апеляційного суду.

Що вплинуло на рішення суду

Під час розгляду справи судді звернули увагу на листування колишнього подружжя у WhatsApp. Батько надав роздруківку повідомлень. У переписці були образи, погрози та психологічний тиск матері на батька. Суд визнав ці матеріали належним електронним доказом.

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Також врахували випадок керування автомобілем матір'ю у нетверезому стані, показання свідків та умови, в яких проживала дитина. Окремо розглянули висновок органу опіки та піклування, який підтримував проживання доньки з матір'ю. Апеляційний суд вирішив, що цей висновок був недостатньо обґрунтованим, і не погодився з ним.

У підсумку суд скасував попереднє рішення та залишив дитину з батьком.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи може дитина після розлучення жити по черзі з мамою та татом. Верховний Суд підтвердив, що суд може встановити такий порядок навіть усупереч бажанню одного з батьків, якщо це відповідає інтересам дитини. У цій справі донька проводитиме тиждень з матір’ю, а наступний — з батьком, так як обоє мають умови для її виховання.

Також Новини.LIVE писали, чи може мати забрати дитину за кордон, якщо батько проти. Під час воєнного стану для виїзду дитини до 16 років із матір’ю зазвичай не потрібна нотаріальна згода батька. Якщо між батьками виник конфлікт, жінка може звернутися до служби у справах дітей або суду.