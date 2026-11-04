Школьники на занятиях. Фото: УНИАН

Мать может решить вопрос об обучении ребенка без согласия отца, но иногда это заканчивается судебными спорами. Такая история произошла во Львове. Женщина вместе с сыном уехала в Италию, а впоследствии забрала его документы из украинского лицея. Отец был категорически против и решил через суд вернуть мальчика на учебу. Но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что у самого сына совсем другие планы. Известно, какое решение принял суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Сиховского районного суда Львова по делу № 464/1539/26.

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Чего требовал отец

После развода дети остались жить с матерью. 25 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, женщина забрала их и уехала за границу. Впоследствии дочь вернулась в Украину, а сын остался с мамой в Италии.

До переезда мальчик учился в львовском лицее № 93. Сначала он продолжал украинское обучение дистанционно по семейной форме, а затем сдавал предметы экстерном. Но в апреле 2024 года мать подала заявление, и сына отчислили из лицея. Женщина объяснила, что он уже ходит в итальянскую школу.

Отцу такое решение не понравилось. Он считал, что без его согласия ребенка не должны были отчислять. Мужчина сомневался, что сын нормально учится за границей. По его словам, мальчик плохо знал итальянский язык, много играл в телефоне и рисковал остаться без украинского документа об образовании.

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Поэтому отец обратился в суд и попросил отменить отчисление и восстановить сына в лицее с апреля 2024 года.

Что рассказали мать и сын

Мать объяснила, что уехала с детьми ради их безопасности. Сын сам хотел покинуть Украину и сейчас не собирается возвращаться во время войны. В Италии мальчик учится в школе в городе Роццано недалеко от Милана. Он уже закончил начальную школу и перешел в среднюю. Помимо обычных уроков, посещает занятия по плаванию и боксу, дополнительно занимается физикой и астрономией.

По словам матери, ребенку стало трудно совмещать учебу в двух странах.

Суд также учел мнение мальчика. Он рассказывал, что в Италии у него уже есть друзья, он привык к новой жизни, ходит в школу и на кружки. А возвращаться в Украину во время войны не хочет.

Могла ли мать забрать ребенка из школы без согласия отца

Суд проверил, имела ли женщина право самостоятельно подать заявление об отчислении. Оказалось, что по правилам для этого достаточно заявления одного из родителей.

Мать отправила его с электронного адреса, привязанного к школьному кабинету сына. Кроме того, сотрудники лицея общались с ней по видеосвязи. Отец же ранее не сообщал школе, что между ним и бывшей женой существует спор относительно обучения ребенка.

Суд также проверил слова мужчины о том, что сын якобы плохо учится в Италии. Документы из школы, характеристика социальной службы и сведения о кружках подтвердили, что мальчик действительно получает образование и привык к новой среде.

Судьи подчеркнули, что при решении таких вопросов необходимо учитывать не только желания родителей, но и то, что лучше для самого ребенка.

Что решил суд

Сиховский районный суд Львова встал на сторону матери и лицея. Судьи признали, что мальчика отчислили законно. Он продолжает обучение в Италии, имеет там друзей и сам хочет оставаться за границей.

Кроме того, вернуть ребенка в списки учащихся задним числом, как требовал отец, правила не позволяют. В то же время мужчина может подать новое заявление о зачислении сына в лицей.

В результате суд полностью отказал отцу в иске, а приказ об отчислении мальчика оставил в силе. Судебные издержки мужчина должен оплатить из собственного кармана.

Ранее Новини.LIVE писали о том, может ли мужчина отказаться от отцовства, если впоследствии выяснилось, что ребенок ему не родной. Верховный Суд пояснил: тот, кто добровольно признал ребенка, зная об отсутствии кровной связи, впоследствии не может аннулировать отцовство через суд. Поэтому даже после разрыва отношений с матерью мужчина остается отцом по документам и обязан выплачивать алименты.

Также Новини.LIVE рассказывали, можно ли взыскать с отца деньги на лечение, обучение и развитие ребенка сверх алиментов. По закону оба родителя должны делить такие расходы, даже если живут отдельно или уже развелись. Если договориться об оплате не удается, средства можно требовать через суд, подтвердив потребности ребенка чеками, справками и другими документами.