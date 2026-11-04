Школярі на навчанні. Фото: УНІАН

Мати може вирішити питання навчання дитини без згоди батька, але іноді це закінчується судовими суперечками. Така історія сталася у Львові. Жінка разом з сином виїхала до Італії, а згодом забрала його документи з українського ліцею. Батько був категорично проти й вирішив через суд повернути хлопця на навчання. Але під час розгляду справи з'ясувалося, що сам син має зовсім інші плани. Відомо, яке рішення прийняв суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення Сихівського районного суду Львова у справі № 464/1539/26.

Реклама

Що вимагав батько

Після розлучення діти залишилися жити з матір'ю. 25 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, жінка забрала їх і виїхала за кордон. Згодом донька повернулася в Україну, а син залишився з мамою в Італії.

До переїзду хлопець навчався у львівському ліцеї № 93. Спочатку він продовжував українське навчання дистанційно за сімейною формою, а потім складав предмети екстерном. Але у квітні 2024 року мати подала заяву, і сина відрахували з ліцею. Жінка пояснила, що він уже ходить до італійської школи.

Батькові таке рішення не сподобалося. Він вважав, що без його згоди дитину відраховувати не мали. Чоловік сумнівався, що син нормально навчається за кордоном. За його словами, хлопець погано знав італійську мову, багато грав у телефоні та ризикував залишитися без українського документа про освіту.

Читайте також:

Тому батько звернувся до суду й попросив скасувати відрахування та поновити сина в ліцеї з квітня 2024 року.

Що розповіли мати та син

Мати пояснила, що виїхала з дітьми заради їхньої безпеки. Син сам хотів залишити Україну й зараз повертатися під час війни не збирається. В Італії хлопець навчається у школі в місті Роццано неподалік Мілана. Він уже закінчив молодшу школу та перейшов до середньої. Крім звичайних уроків, відвідує плавання й бокс, додатково займається фізикою та астрономією.

За словами матері, дитині стало важко поєднувати навчання у двох країнах.

Суд також врахував думку хлопчика. Він розповідав, що в Італії вже має друзів, звик до нового життя, ходить до школи та на гуртки. А повертатися в Україну під час війни не хоче.

Чи могла мати забрати дитину зі школи без згоди батька

Суд перевірив, чи мала жінка право самостійно подати заяву про відрахування. Виявилося, що за правилами для цього достатньо заяви одного з батьків.

Мати надіслала її з електронної адреси, пов'язаної зі шкільним кабінетом сина. Крім того, працівники ліцею спілкувалися з нею через відеозв'язок. Батько ж раніше не повідомляв школу, що між ним і колишньою дружиною є суперечка щодо навчання дитини.

Суд також перевірив слова чоловіка про те, що син нібито погано навчається в Італії. Документи зі школи, характеристика соціальної служби та відомості про гуртки підтвердили, що хлопець справді здобуває освіту й звик до нового середовища.

Судді наголосили, що під час вирішення таких питань потрібно враховувати не лише бажання батьків, а й те, що краще для самої дитини.

Що вирішив суд

Сихівський районний суд Львова став на бік матері та ліцею. Судді визнали, що хлопця відрахували законно. Він продовжує навчання в Італії, має там друзів і сам хоче залишатися за кордоном.

Крім того, повернути дитину до списків учнів заднім числом, як вимагав батько, правила не дозволяють. Водночас чоловік може подати нову заяву про зарахування сина до ліцею.

У результаті суд повністю відмовив батькові в позові, а наказ про відрахування хлопця залишив чинним. Судові витрати чоловік має оплатити зі своєї кишені.

Раніше Новини.LIVE писали, чи може чоловік відмовитися від батьківства, якщо згодом з’ясувалося, що дитина йому не рідна. Верховний Суд пояснив: той, хто добровільно визнав дитину, знаючи про відсутність кровного зв’язку, згодом не може скасувати батьківство через суд. Тому навіть після розриву стосунків із матір’ю чоловік залишається батьком за документами та має сплачувати аліменти.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можна стягнути з батька гроші на лікування, навчання та розвиток дитини понад аліменти. За законом обоє батьків мають ділити такі витрати, навіть якщо живуть окремо або вже розлучилися. Якщо домовитися про оплату не вдається, кошти можна вимагати через суд, підтвердивши потреби дитини чеками, довідками та іншими документами.