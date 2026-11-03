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Главная Закон Оскорбления и унижения в школе: когда суд не накажет за буллинг

Оскорбления и унижения в школе: когда суд не накажет за буллинг

Ua ru
3 ноября 2026 18:50
Буллинг среди школьников: когда суд может отказать в наказании виновных УНИАН
Школьницы на уроке. Фото: УНИАН

За издевательства в школе могут нести ответственность не только дети, но и их родители. Мать киевской школьницы хотели наказать за то, что ее дочь якобы три года издевалась над другой девочкой. В полицию обратились после того, как в школьном чате появилось фото ученицы из раздевалки. Однако в суде выяснились важные обстоятельства, которые повлияли на окончательное решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материалы дела № 753/11411/26.

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Почему мать школьницы обвинили в буллинге

В Дарницком районном суде Киева рассматривали дело о буллинге между двумя ученицами гимназии № 62. По версии полиции, девочка из 6-А класса в течение трех лет систематически унижала ученицу 7-А класса и нанесла ей психологический вред.

Поскольку шестиклассница еще не достигла возраста, с которого можно самостоятельно нести ответственность за такое правонарушение, протокол составили на ее мать. Но женщина свою вину не признала. Мол, ее дочь отрицала какие-либо конфликты с другой школьницей. Девочки даже не общались, а лишь иногда виделись на переменах.

Адвокат матери также обратил внимание на то, что ранее родителей не вызывали в школу из-за поведения дочери, а с девочкой не проводили воспитательной работы.

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Что стало поводом для судебного разбирательства

21 апреля 2026 года в общем школьном чате распространили фотографию ученицы, сделанную в раздевалке. На снимке девочка была обнажена до пояса. Об этом она сообщила матери, после чего семья сохранила скриншоты и обратилась в полицию.

По словам матери пострадавшего ребенка, комиссия установила причастность другой ученицы к распространению фотографии. Однако сама школьница во время судебного заседания рассказала, что лично оскорблений от этой девочки не слышала.

Также она отметила, что о возможном участии шестиклассницы в распространении снимка ей сообщил друг. Собственных доказательств этого у девочки не было.

Почему суд отказался наказать мать

Суд пояснил, что для привлечения к ответственности за буллинг необходимы доказательства травли. В частности, систематичность действий. В протоколе полиция указала, что унижения продолжались три года. Однако в материалах дела не было доказательств того, что такие действия действительно повторялись. Да и потерпевшая не слышала оскорблений от другой ученицы и не имела подтверждений ее причастности к распространению фотографии.

Суд подчеркнул, что одного полицейского протокола недостаточно, чтобы признать человека виновным. Обвинения должны сопровождаться доказательствами. Поэтому нарушений в действиях школьницы не обнаружили и дело закрыли.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, может ли школа заставить родителей забрать ребенка и перевести его в другое учебное заведение. Для этого необходимо решение педагогического совета и письменное предупреждение родителей. Самостоятельно выбирать ребенку новую школу администрация не имеет права. Родителям также не стоит спешить с добровольным заявлением об отчислении.

Также Новини.LIVE писали о том, когда из-за прогулов в школе родители могут оказаться в поле зрения социальных служб. Адвокат пояснил, что пропуски уроков не дают оснований для лишения родительских прав — для этого требуется решение суда и доказательства сознательного уклонения от своих обязанностей.

суд буллинг школьники наказание родители
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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