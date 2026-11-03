Школярки на уроці. Фото: УНІАН

За цькування в школі можуть відповідати не лише діти, а й їхні батьки. Матір київської школярки хотіли покарати за те, що її донька нібито три роки знущалася з іншої дівчинки. До поліції звернулися після того, як у шкільному чаті з'явилося фото учениці з роздягальні. Однак у суді з'ясувалися важливі обставини, які вплинули на остаточне рішення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на матеріали справи № 753/11411/26.

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Чому матір школярки звинуватили в булінгу

У Дарницькому районному суді Києва розглядали справу про булінг між двома ученицями гімназії № 62. За версією поліції, дівчинка із 6-А класу протягом трьох років систематично принижувала ученицю 7-А класу та завдала їй психологічної шкоди.

Оскільки шестикласниця ще не досягла віку, з якого можна самостійно відповідати за таке порушення, протокол склали на її матір. Але жінка своєї провини не визнала. Мовляв, її донька заперечувала будь-які конфлікти з іншою школяркою. Дівчата навіть не спілкувалися, а лише іноді бачилися на перервах.

Адвокат матері також звернув увагу, що раніше батьків не викликали до школи через поведінку доньки, а з дівчинкою не проводили виховної роботи.

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Що стало приводом для судового розгляду

21 квітня 2026 року в загальному шкільному чаті поширили фотографію учениці, зроблену в роздягальні. На знімку дівчинка була роздягнута до пояса. Про це вона повідомила матері, після чого родина зберегла скриншоти та звернулася до поліції.

За словами матері постраждалої дитини, комісія встановила причетність іншої учениці до поширення фотографії. Однак сама школярка під час судового засідання розповіла, що особисто образ від цієї дівчини не чула.

Також вона зазначила, що про можливу участь шестикласниці в поширенні знімка їй повідомив друг. Власних доказів цього дівчинка не мала.

Чому суд відмовився карати матір

Суд пояснив, що для притягнення до відповідальності за булінг потрібні докази цькування. Зокрема, систематичність дій. У протоколі поліція зазначила, що приниження тривало три роки. Однак у матеріалах справи не було доказів, що такі дії справді повторювалися. Та й потерпіла не чула образ від іншої учениці та не мала підтверджень її причетності до поширення фотографії.

Суд наголосив, що одного поліцейського протоколу недостатньо, щоб визнати людину винною. Звинувачення мають супроводжуватися доказами. Тож порушень у діях школярки не знайшли і справу закрили.

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