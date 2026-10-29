Протечка потолка в квартире. Фото: УНИАН

Из-за дырявой крыши квартира на последнем этаже может превратиться в сплошную проблему. Вода портит стены и потолок, а ремонт не помогает. С такой ситуацией годами боролся житель Александрии. Он требовал от коммунальщиков отремонтировать крышу и вернуть деньги за поврежденную квартиру. Но суд обнаружил обстоятельства, из-за которых мужчина остался без компенсации.

Об этом говорится в решении Александрийского горрайонного суда от 9 октября 2026 года по делу № 398/7031/25, передает Новини.LIVE.

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Квартира годами страдала от протекания крыши

Мужчина жил в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Из-за поврежденной крыши ее неоднократно заливало дождевой водой. Еще с 2020 года он обращался в КП "Житлогосп" с жалобами и просил отремонтировать кровлю. После очередных затоплений в 2022 и 2024 годах мужчина вновь потребовал осмотреть квартиру и зафиксировать повреждения.

В "Житлогоспе" еще в 2019 году установили, что крыша дома нуждается в капитальном ремонте. А после обращения жильца в декабре 2020 года подтвердили повреждения покрытия над его квартирой и необходимость текущего ремонта. Однако работы так и не провели.

В мае 2025 года мужчина заказал независимую оценку повреждений. Специалисты обнаружили следы воды на стенах и потолке в обеих комнатах, на кухне, в ванной и в коридоре. В жилых комнатах также разбухло напольное покрытие.

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Стоимость ремонта оценили в 42 100 гривен. Эти деньги мужчина решил взыскать с коммунального предприятия через суд. Также он потребовал отремонтировать крышу.

Какие аргументы привели коммунальщики

В суде представители "Житлогоспа" объяснили, что крыша давно нуждается в капитальном ремонте, а для таких работ жильцы дома должны определить источник финансирования. Коммунальщики также отрицали, что именно их бездействие привело ко всем повреждениям в квартире. Мол, имеющиеся документы подтверждают следы протечки, но не устанавливают точную причину ущерба.

Кроме того, владелец квартиры годами не платил за содержание дома. По состоянию на апрель 2026 года его долг составлял 25 443,86 гривны. Истец признал, что перестал платить за услуги, поскольку был недоволен их качеством.

Почему суд отказал владельцу квартиры

Суд изучил договор между жильцами и "Житлогоспом". В нем было предусмотрено, что предприятие может приостановить оказание услуг в случае неуплаты. Такое право также предусмотрено пунктом 42 Правил оказания услуг по управлению многоквартирным домом, утвержденных постановлением Кабмина № 712.

Суд учел задолженность мужчины и то, что ремонт общего имущества дома финансируется за счет совладельцев. Поэтому обязать предприятие ремонтировать крышу по иску одного жильца не нашли оснований.

В компенсации также отказали. Суд признал, что в квартире были повреждения, но мужчина не смог доказать, что все они возникли именно из-за бездействия "Житлогоспа". Представленные документы не позволяли установить связь между конкретными случаями протекания крыши и повреждениями, которые оценили в 42 100 гривен.

Суд обратил внимание и на Правила содержания жилых домов и придомовых территорий, утвержденные приказом № 76 от 17 мая 2005 года. Согласно им необходимо правильно оформлять документы о затоплении квартиры. Поэтому украинцу полностью отказали в иске.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцу после обращения к газовикам начислили почти 80 000 гривен долга. Потребитель добился отмены начислений, но требовал еще и компенсацию за стресс и ухудшение самочувствия. Верховный Суд отказал в компенсации, поскольку мужчина не предоставил достаточных доказательств морального вреда.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какие расходы в арендованной квартире должен платить владелец, а когда он может требовать деньги от жильца. Если арендодатель требует дополнительные средства или угрожает выселением, арендатору стоит сохранять переписку и подтверждения платежей для обращения в суд.