Жилые дома. Фото: УНИАН

После смерти жены 71-летний украинец рисковал остаться без жилья. Дом, в котором он прожил более 30 лет, принадлежал его падчерице. Сначала женщина разрешала отчиму жить там, но впоследствии между ними возник конфликт. Однажды пенсионер пришел домой и обнаружил, что замки заменены. Спор дошел до суда. Известно, может ли владелица дома выселить человека, которому больше некуда идти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.

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Почему пенсионер остался на улице

Мужчина поселился в доме еще в 1987 году, когда женился. Тогда жилье принадлежало отцу его жены, который разрешил молодой семье там жить. Впоследствии владелицей дома стала падчерица мужчины. Сначала она не возражала против того, чтобы там жили ее мать и отчим. Даже после смерти жены пенсионер еще около трех лет жил в доме.

Однако в январе 2018 года все изменилось. По словам мужчины, однажды он вернулся домой, но попасть внутрь уже не смог. Кто-то заменил замки на дверях.

В ту ночь пенсионер остался на улице при 17-градусном морозе. Из-за холода он получил обморожение пальцев рук. А впоследствии падчерица в письменной форме потребовала, чтобы отчим выписался из дома и уехал. Тогда он обратился в суд.

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Что требовала падчерица

Пенсионер объяснил, что прожил в этом доме более 30 лет. У него III группа инвалидности, он достиг пенсионного возраста и другого жилья не имеет. Поэтому он просил суд разрешить ему вернуться домой.

Падчерица возражала. Она утверждала, что отчим выехал добровольно, а из-за конфликтов они уже не могут жить под одной крышей. Женщина также подала встречный иск и хотела, чтобы суд признал мужчину утратившим право пользоваться домом.

В мае 2025 года суд первой инстанции отказал обоим. Пенсионер с таким решением не согласился и подал апелляцию.

Почему суд разрешил мужчине вернуться в жилье

Сумской апелляционный суд обратил внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, мужчина поселился в доме законно, еще с согласия предыдущего владельца. Это произошло задолго до того, как недвижимость перешла к падчерице.

Во-вторых, женщина знала, что в доме живут ее мать и отчим. Получив жилье в собственность, она должна была учитывать их право проживать там.

Суд также принял во внимание возраст мужчины, его инвалидность и отсутствие другого жилья. В государственном реестре недвижимости не обнаружили сведений о какой-либо другой недвижимости, принадлежащей пенсионеру. Судьи также пояснили, что смерть супруги и изменение семейных обстоятельств не лишают его права проживать в доме.

В результате Сумской апелляционный суд отменил предыдущее решение в части отказа мужчине и обязал вселить 71-летнего пенсионера обратно в дом.

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