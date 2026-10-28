Люди оформляют документы. Фото: УНИАН

Если близкий человек скончался на временно оккупированной территории, его родственникам придется отдельно оформлять документы в Украине. Свидетельство о смерти, выданное оккупационными властями, не имеет юридической силы. Однако для таких случаев предусмотрен специальный механизм — установление факта смерти в судебном порядке.

Как получить документ украинского образца, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как проходит процедура

Прежде всего нужно обратиться в суд, который подтвердит факт смерти человека. После этого можно будет оформить украинское свидетельство. Подать заявление могут члены семьи умершего, их представители и другие заинтересованные лица.

Ехать по месту жительства умершего не нужно. Обратиться можно в любой местный суд Украины, который работает за пределами оккупированной территории. Также заявления принимают через "Электронный суд". Но для этого понадобится электронная подпись.

Какие документы нужно подготовить

В заявлении необходимо объяснить, почему родственники обращаются в суд и что именно хотят подтвердить. Также следует предоставить все возможные доказательства смерти человека. Это могут быть:

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медицинская справка о смерти;

фотографии или видео с места захоронения;

показания людей, которым известно о смерти;

другие документы и материалы, которые помогут подтвердить обстоятельства.

Перед обращением в суд родственники также могут попытаться зарегистрировать смерть в ДРАЦСе. Если там откажут из-за отсутствия необходимых документов, попросите письменное объяснение причины. Этот отказ затем можно приложить к заявлению в суд как доказательство.

Как получить свидетельство после решения суда

Когда суд подтвердит смерть человека, заявителю выдадут копию решения. Также суд сразу направит его в местный отдел ДРАЦСа. Там родственники смогут получить украинское свидетельство о смерти.

Платить судебный сбор не нужно. Кроме того, решение суда выполняется сразу, поэтому ждать, пока истечет обычный срок на его обжалование, для оформления свидетельства не придется.

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