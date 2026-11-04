Житлові будинки. Фото: УНІАН

Після смерті дружини 71-річний українець ризикував залишитися без житла. Будинок, у якому він прожив понад 30 років, належав його падчерці. Спочатку жінка дозволяла вітчиму там мешкати, але згодом між ними виник конфлікт. Одного дня пенсіонер прийшов додому й виявив, що замки замінені. Суперечка дійшла до суду. Відомо, чи може власниця будинку виселити людину, якій більше нікуди йти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судову владу України.

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Чому пенсіонер залишився на вулиці

Чоловік оселився в будинку ще у 1987 році, коли одружився. Тоді житло належало батькові його дружини, який дозволив молодій сім'ї там проживати. Згодом власницею будинку стала падчерка чоловіка. Спочатку вона не заперечувала, що там мешкають її мати та вітчим. Навіть після смерті дружини пенсіонер ще близько трьох років жив у будинку.

Однак у січні 2018 року все змінилося. За словами чоловіка, одного дня він повернувся додому, але потрапити всередину вже не зміг. Хтось замінив замки на дверях.

Тієї ночі пенсіонер залишився на вулиці в 17-градусний мороз. Через холод він отримав обмороження пальців рук. А згодом падчерка письмово зажадала, щоб вітчим виписався з будинку та виїхав. Тоді він пішов до суду.

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Що вимагала падчерка

Пенсіонер пояснив, що прожив у цьому будинку понад 30 років. Він має III групу інвалідності, досяг пенсійного віку та іншого житла не має. Тому просив суд дозволити йому повернутися додому.

Падчерка заперечувала. Вона стверджувала, що вітчим виїхав добровільно, а через конфлікти вони вже не можуть жити під одним дахом. Жінка також подала зустрічний позов і хотіла, щоб суд визнав чоловіка таким, що втратив право користуватися будинком.

У травні 2025 року суд першої інстанції відмовив обом. Пенсіонер із таким рішенням не погодився та подав апеляцію.

Чому суд дозволив чоловікові повернутися у житло

Сумський апеляційний суд звернув увагу на кілька обставин. По-перше, чоловік оселився в будинку законно, ще за згоди попереднього власника. Це сталося задовго до того, як нерухомість перейшла до падчерки.

По-друге, жінка знала, що в будинку живуть її мати та вітчим. Отримавши житло у власність, вона мала враховувати їхнє право там проживати.

Суд також зважив на вік чоловіка, його інвалідність та відсутність іншого житла. У державному реєстрі нерухомості не знайшли відомостей про будь-яку іншу нерухомість, яка належала б пенсіонеру. Судді також пояснили, що смерть дружини та зміна сімейних обставин не позбавляють його права жити в будинку.

У результаті Сумський апеляційний суд скасував попереднє рішення в частині відмови чоловіку та зобов'язав вселити 71-річного пенсіонера назад до будинку.

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