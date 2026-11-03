Родители гуляют с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Неуплата алиментов может обернуться для родителей не только большими долгами, но и серьезными неприятностями. За задержку выплат грозят штрафы, человеку могут запретить выезжать за границу или управлять автомобилем. Если же отец или мать длительное время уклоняются от содержания ребенка, дело может дойти даже до лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Верховной Рады Украины.

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Какие штрафы грозят должникам по алиментам

Если один из родителей задерживает выплаты на ребенка, за долг могут начислить пеню. Она составляет 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. При этом общий размер пени не может превышать 100% задолженности.

Кроме того, если задолженность накапливается в течение длительного времени, исполнитель может наложить дополнительные штрафы:

задолженность, превышающая сумму платежей за один год — 20% от долга;

свыше суммы платежей за два года — 30%;

свыше суммы платежей за три года — 50%.

Эти штрафы взимаются в пользу того из родителей, кто получает алименты на ребенка.

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Когда наказание могут ужесточить

Помимо штрафов, закон позволяет временно ограничивать отдельные права человека, не платившего алименты более четырех месяцев. Среди таких мер — запрет на выезд за границу, ограничение права управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться. Эти ограничения могут быть сняты после погашения задолженности.

Если же задолженность превышает сумму платежей за шесть месяцев, должника могут привлечь к административной ответственности. Согласно статье 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях его направят на общественно полезные работы продолжительностью от 120 до 240 часов.

Наиболее тяжкие последствия возможны за злостное уклонение от уплаты алиментов. Статья 164 Уголовного кодекса Украины предусматривает:

общественные работы от 80 до 120 часов;

пробационный надзор на срок до двух лет;

ограничение свободы до двух лет.

За повторное уголовное правонарушение наказание может быть более суровым — от 240 до 360 часов общественных работ и ограничение свободы до трех лет.

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