Батьки гуляють з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Несплата аліментів може обернутися для батьків не лише великими боргами, але і серйозними неприємностями. За затримку виплат загрожують штрафи, людині можуть заборонити виїжджати за кордон чи керувати автомобілем. Якщо ж батько або мати тривалий час ухиляються від утримання дитини, може дійти навіть до ув'язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Верховної Ради України.

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Які штрафи загрожують боржникам з аліментів

Якщо один із батьків затримує виплати на дитину, за борг можуть нарахувати пеню. Вона становить 1% від несплаченої суми за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір пені не може перевищувати 100% заборгованості.

Крім того, якщо борг накопичується протягом тривалого часу, виконавець може накласти додаткові штрафи:

заборгованість понад суму платежів за один рік — 20% від боргу;

понад суму платежів за два роки — 30%;

понад суму платежів за три роки — 50%.

Ці штрафи стягують на користь того з батьків, хто отримує аліменти на дитину.

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Коли покарання можуть посилити

Окрім штрафів, закон дозволяє тимчасово обмежувати окремі права людини, яка не платила аліменти більше чотирьох місяців. Серед таких заходів — заборона виїзду за кордон, обмеження права керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати. Ці обмеження можуть скасувати після погашення боргів.

Якщо ж заборгованість перевищує суму платежів за шість місяців, боржника можуть притягнути до адміністративної відповідальності. За статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення його відправлять на суспільно корисні роботи від 120 до 240 годин.

Найтяжчі наслідки можливі за злісне ухилення від сплати аліментів. Стаття 164 Кримінального кодексу України передбачає:

громадські роботи від 80 до 120 годин;

пробаційний нагляд на строк до двох років;

обмеження волі на строк до двох років.

За повторне кримінальне правопорушення покарання може бути суворішим — від 240 до 360 годин громадської праці та обмеження волі до трьох років.

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