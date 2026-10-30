Сотрудница полиции. Фото: УНИАН

Семейные ссоры могут окончиться вызовом полиции. Но иногда проблемы возникают у того, кто обращался за помощью. Так произошло с украинкой, которая дважды звонила правоохранителям из-за конфликтов с братом. Полицейские не выявили фактов домашнего насилия, а впоследствии женщине выписали штраф в размере 3400 гривен за ложный вызов, после чего она обратилась в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Бесплатную юридическую помощь.

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Почему женщину оштрафовали

Жительница Киевской области давно находилась в натянутых отношениях с братом. Во время одной из ссор мужчина начал кричать на нее и оскорблять нецензурными словами. Женщина испугалась такого поведения и вызвала полицию.

Через несколько дней конфликт повторился. Она снова обратилась к правоохранителям. Однако полицейские, приезжавшие на вызовы, признаков домашнего насилия не обнаружили.

Впоследствии административная комиссия при городском совете решила, что женщина зря вызвала полицию, и оштрафовала ее на 3400 гривен за заведомо ложный вызов специальных служб.

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Как удалось отменить штраф

За помощью женщина обратилась в Бориспольское бюро бесплатной юридической помощи. Поскольку у нее инвалидность и небольшой доход, ей назначили бесплатного адвоката.

В ходе рассмотрения дела суд выслушал и женщину, и ее брата. Мужчина отрицал, что оказывал психологическое давление на сестру. Но его рассказ вызвал сомнения. Сначала он сказал, что уже не помнит обстоятельств ссоры, а впоследствии стал утверждать, что в тот день конфликта вообще не было.

Суд решил, что у истицы были основания обратиться за помощью, а доказательств заведомо ложного вызова нет. Поэтому штраф в размере 3400 гривен отменили, а дело против женщины закрыли. Городской совет попытался обжаловать это решение, но апелляционный суд также поддержал Анастасию.

Суд пояснил, что человек имеет право обратиться в полицию, если боится за свою безопасность или считает, что кто-то из родных подвергает его психологическому насилию. И не должен бояться наказания за обращение к правоохранителям.

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