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Главная Закон Украинку оштрафовали за вызов полиции после семейной ссоры: что решил суд

Украинку оштрафовали за вызов полиции после семейной ссоры: что решил суд

Ua ru
30 октября 2026 12:33
Штраф за ложный вызов полиции: когда суд может отменить наказание УНИАН
Сотрудница полиции. Фото: УНИАН

Семейные ссоры могут окончиться вызовом полиции. Но иногда проблемы возникают у того, кто обращался за помощью. Так произошло с украинкой, которая дважды звонила правоохранителям из-за конфликтов с братом. Полицейские не выявили фактов домашнего насилия, а впоследствии женщине выписали штраф в размере 3400 гривен за ложный вызов, после чего она обратилась в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Бесплатную юридическую помощь.

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Почему женщину оштрафовали

Жительница Киевской области давно находилась в натянутых отношениях с братом. Во время одной из ссор мужчина начал кричать на нее и оскорблять нецензурными словами. Женщина испугалась такого поведения и вызвала полицию.

Через несколько дней конфликт повторился. Она снова обратилась к правоохранителям. Однако полицейские, приезжавшие на вызовы, признаков домашнего насилия не обнаружили.

Впоследствии административная комиссия при городском совете решила, что женщина зря вызвала полицию, и оштрафовала ее на 3400 гривен за заведомо ложный вызов специальных служб.

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Как удалось отменить штраф

За помощью женщина обратилась в Бориспольское бюро бесплатной юридической помощи. Поскольку у нее инвалидность и небольшой доход, ей назначили бесплатного адвоката.

В ходе рассмотрения дела суд выслушал и женщину, и ее брата. Мужчина отрицал, что оказывал психологическое давление на сестру. Но его рассказ вызвал сомнения. Сначала он сказал, что уже не помнит обстоятельств ссоры, а впоследствии стал утверждать, что в тот день конфликта вообще не было.

Суд решил, что у истицы были основания обратиться за помощью, а доказательств заведомо ложного вызова нет. Поэтому штраф в размере 3400 гривен отменили, а дело против женщины закрыли. Городской совет попытался обжаловать это решение, но апелляционный суд также поддержал Анастасию.

Суд пояснил, что человек имеет право обратиться в полицию, если боится за свою безопасность или считает, что кто-то из родных подвергает его психологическому насилию. И не должен бояться наказания за обращение к правоохранителям.

Ранее Новини.LIVE писали, при каких условиях можно вернуть деньги за отмененный штраф. В Хмельницкой области мужчина добился возврата 20 400 гривен после того, как суд закрыл дело о нарушении ПДД. Верховный Суд пояснил, что добровольная оплата не лишает права требовать возврат средств, если законное основание для штрафа исчезло.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли у родителей забрать детей из-за пропусков уроков. Окончательное решение о лишении родительских прав принимает только суд. Одних лишь прогулов для этого недостаточно. Родителям советуют собрать доказательства обращений к специалистам, попыток организовать индивидуальное обучение и просьб о помощи к школе и местной громаде.

суд полиция штраф насилие правохранители
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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