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Главная Закон Можно ли подписывать документы только именем: позиция Верховного суда

Можно ли подписывать документы только именем: позиция Верховного суда

Ua ru
4 ноября 2026 22:12
Подпись без фамилии на документах: суд объяснил, что разрешено украинцам Magnific
Человек подписывает документ. Фото: Magnific

Необычная подпись может стать причиной серьезных проблем в суде. Так произошло с украинцем, который решил судиться с газовой компанией. В своих документах он вместо привычного от руки расчерки писал "Автор: Вадим". Суд решил, что такую надпись нельзя считать подписью, и вернул документы. Но Верховный Суд рассмотрел ситуацию иначе и разъяснил, на что имеют право украинцы.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда от 16 сентября 2026 года по делу № 274/7800/25, сообщает Новини.LIVE.

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Почему суд отказался принимать документы

Мужчина обратился в суд из-за спора с газораспределительной компанией. Речь шла о возможном прекращении газоснабжения. Однако рассмотрение дела затруднилось из-за того, как он подписывал свои документы. Вместо привычной подписи мужчина от руки писал "Автор: Вадим".

Суд первой инстанции решил, что такая надпись не соответствует требованиям к подписи, поэтому вернул его заявление. Мужчина с этим не согласился и подал апелляцию.

Но Житомирский апелляционный суд также вернул его жалобу. Причина была та же: судьи посчитали, что надпись "Автор: Вадим" нельзя признать подлинной подписью. Тогда украинец обратился в Верховный Суд.

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Можно ли подписывать документы только именем

Верховный Суд пояснил, что закон не требует от человека подписывать судебные документы каким-то одним, строго определенным способом. Главное, чтобы рукописная подпись позволяла понять, кто именно подал документ.

В данном деле мужчина использовал надпись "Автор: Вадим" и в других своих документах. Поэтому судьи пришли к выводу, что только из-за необычного вида подписи жалобу нельзя автоматически считать неподписанной.

Верховный Суд также подчеркнул, что суды не должны придумывать дополнительные требования к оформлению документов, которых нет в законе. Из-за таких формальностей человек может лишиться возможности защитить свои права.

Поэтому решение Житомирского апелляционного суда было отменено, а дело направлено обратно в апелляционный суд для возбуждения производства по спору с газовой компанией.

Ранее Новини.LIVE писали, какие ошибки в исковом заявлении могут задержать рассмотрение дела в суде. Необходимо правильно указать данные сторон, четко сформулировать требования и приложить доказательства и копии документов. Если суд обнаружит недостатки, заявление оставят без движения и дадут время на исправление ошибок.

Также Новини.LIVE рассказывали, как проверить ход судебного дела через интернет. На сервисе "Состояние рассмотрения дел" можно увидеть, кто из судей ведет процесс и на каком этапе он находится. Для поиска достаточно выбрать нужный суд и ввести номер дела.

суд правила Верховный суд документы имя
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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