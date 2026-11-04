Людина підписує документ. Фото: Magnific

Незвичайний підпис може стати причиною серйозних проблем у суді. Так сталося з українцем, який вирішив посперечатися з газовою компанією. У своїх документах він замість звичного розчерку від руки писав "Авт.: Вадим". Суд вирішив, що такий напис підписом вважати не можна, і повернув документи. Але Верховний Суд побачив ситуацію інакше та пояснив, на що мають право українці.

Про це йдеться в постанові Верховного Суду від 16 вересня 2026 року у справі № 274/7800/25, повідомляє Новини.LIVE.

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Чому суд відмовився приймати документи

Чоловік звернувся до суду через суперечку з газорозподільною компанією. Йшлося про можливе припинення газопостачання. Однак розгляд справи ускладнився через те, як він підписував свої документи. Замість звичного підпису чоловік від руки писав "Авт.: Вадим".

Суд першої інстанції вирішив, що такий напис не відповідає вимогам до підпису, тому повернув його заяву. Чоловік з цим не погодився та подав апеляцію.

Але Житомирський апеляційний суд також повернув його скаргу. Причина була та сама: судді вважали, що напис "Авт.: Вадим" не можна визнати справжнім підписом. Тоді українець звернувся до Верховного Суду.

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Верховний Суд пояснив, що закон не вимагає від людини підписувати судові документи якимось одним, суворо визначеним способом. Головне, щоб рукописний підпис дозволяв зрозуміти, хто саме подав документ.

У цій справі чоловік використовував напис "Авт.: Вадим" і на інших своїх документах. Тому судді дійшли висновку, що лише через незвичний вигляд підпису скаргу не можна автоматично вважати непідписаною.

Верховний Суд також наголосив, що суди не повинні вигадувати додаткові вимоги до оформлення документів, яких немає в законі. Через такі формальності людина може втратити можливість захистити свої права.

Тому рішення Житомирського апеляційного суду скасували і направили справу назад до апеляційного суду для відкриття провадження у суперечці з газовою компанією.

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