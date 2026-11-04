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Головна Закон Чи можна підписувати документи лише ім'ям: позиція Верховного суду

Чи можна підписувати документи лише ім'ям: позиція Верховного суду

Ua ru
4 листопада 2026 22:12
Підпис без прізвища на документах: суд пояснив, що дозволено українцям Magnific
Людина підписує документ. Фото: Magnific

Незвичайний підпис може стати причиною серйозних проблем у суді. Так сталося з українцем, який вирішив посперечатися з газовою компанією. У своїх документах він замість звичного розчерку від руки писав "Авт.: Вадим". Суд вирішив, що такий напис підписом вважати не можна, і повернув документи. Але Верховний Суд побачив ситуацію інакше та пояснив, на що мають право українці.

Про це йдеться в постанові Верховного Суду від 16 вересня 2026 року у справі № 274/7800/25, повідомляє Новини.LIVE.

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Чому суд відмовився приймати документи

Чоловік звернувся до суду через суперечку з газорозподільною компанією. Йшлося про можливе припинення газопостачання. Однак розгляд справи ускладнився через те, як він підписував свої документи. Замість звичного підпису чоловік від руки писав "Авт.: Вадим".

Суд першої інстанції вирішив, що такий напис не відповідає вимогам до підпису, тому повернув його заяву. Чоловік з цим не погодився та подав апеляцію.

Але Житомирський апеляційний суд також повернув його скаргу. Причина була та сама: судді вважали, що напис "Авт.: Вадим" не можна визнати справжнім підписом. Тоді українець звернувся до Верховного Суду.

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Чи можна підписувати документи лише ім'ям

Верховний Суд пояснив, що закон не вимагає від людини підписувати судові документи якимось одним, суворо визначеним способом. Головне, щоб рукописний підпис дозволяв зрозуміти, хто саме подав документ.

У цій справі чоловік використовував напис "Авт.: Вадим" і на інших своїх документах. Тому судді дійшли висновку, що лише через незвичний вигляд підпису скаргу не можна автоматично вважати непідписаною.

Верховний Суд також наголосив, що суди не повинні вигадувати додаткові вимоги до оформлення документів, яких немає в законі. Через такі формальності людина може втратити можливість захистити свої права.

Тому рішення Житомирського апеляційного суду скасували і направили справу назад до апеляційного суду для відкриття провадження у суперечці з газовою компанією.

Раніше Новини.LIVE писали, які помилки в позовній заяві можуть затримати розгляд справи в суді. Потрібно правильно вказати дані сторін, чітко сформулювати вимоги та додати докази і копії документів. Якщо суд виявить недоліки, заяву залишать без руху та дадуть час на виправлення помилок.

Також Новини.LIVE розповідали, як перевірити судову справу через інтернет. На сервісі "Стан розгляду справ" можна побачити, хто з суддів веде процес і на якому етапі він перебуває. Для пошуку достатньо вибрати потрібний суд і ввести номер справи.

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Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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