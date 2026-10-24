Житель в подъезде. Фото: УНИАН

Многие украинцы устанавливают камеры возле квартир, чтобы защитить свое имущество. Но так как устройство висит в общем коридоре, могут возникнуть недоразумения с соседями. Не всем нравится, что кто-то может следить за их повседневной жизнью. Поэтому видеонаблюдение, установленное даже ради безопасности, может закончиться судебным иском.

О правилах установки камер в многоквартирных домах рассказали адвокаты Владислав Дерий и Юрий Айвазян на портале Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

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Когда можно установить систему видеонаблюдения в подъезде

К юристам обратился украинец, который планирует установить две камеры видеонаблюдения возле своей квартиры. Первую он хочет разместить в тамбуре и направить на свою дверь. В кадр частично будет попадать вход в тамбур, но дверей соседей не будет видно. Вторую камеру мужчина планирует установить в коридоре перед тамбуром.

Его интересовало, законно ли такое видеонаблюдение и нужно ли получать письменное разрешение у соседей.

Адвокаты пояснили, что устанавливать камеры для защиты жилья разрешено, но нужно учитывать два обстоятельства. Важно, где именно будет висеть устройство и кого оно будет снимать. Дело в том, что тамбуры, коридоры, лестничные клетки, а также общие стены и потолки принадлежат всем совладельцам дома. Поэтому один жилец не может самостоятельно решать, как ими распоряжаться.

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Отдельное письменное разрешение от каждого соседа не всегда требуется. Но все же не стоит ограничиваться устной договоренностью с соседями. Если в доме есть ОСМД, вопрос установки камер на общих конструкциях решается общим собранием по уставу. Если ОСМД нет, решение должно быть принято на собрании совладельцев.

Другая ситуация, если камеру закрепить непосредственно на собственной квартирной двери и подключить к электросети своей квартиры. Тогда это могут не расценивать как использование общего имущества. Хотя правила видеосъемки людей все равно нужно учитывать.

Когда соседи могут потребовать убрать камеру

Даже если владелец получил разрешение на установку оборудования, он не имеет права постоянно следить за другими жильцами. По словам адвокатов, камера, направленная только на собственную дверь, — наименее проблемный вариант. Но если она записывает, когда соседи выходят из квартиры, возвращаются домой и кого приглашают в гости, это может затрагивать их частную жизнь. Особенно это касается камер в общих коридорах, через которые ежедневно проходят жильцы нескольких квартир.

Подобный спор рассматривал Верховный Суд по делу № 523/9103/23. В постановлении от 10 декабря 2025 года суд обратил внимание на то, что необходимо учитывать как право человека на защиту своего имущества, так и право соседей на неприкосновенность частной жизни.

Жильцам следует знать, что если видеонаблюдение нарушает их права, можно обратиться в суд и потребовать демонтажа оборудования.

Как установить камеру, чтобы избежать проблем с соседями

Перед монтажом адвокаты советуют согласовать место установки камеры и определить, какую именно территорию она будет охватывать. Также желательно:

направить камеру преимущественно на собственную дверь и подход к ней;

избегать постоянной съемки дверей соседей и их посетителей;

установить табличку с предупреждением о видеонаблюдении;

отключить запись звука;

ограничить доступ посторонних к видеозаписям;

не распространять записи с соседями в соцсетях или чатах жильцов дома без веских оснований.

Если в кадр будут регулярно попадать другие жильцы, лучше письменно согласовать с ними границы видеонаблюдения.

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