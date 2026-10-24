Мешканець у під’їзді. Фото: УНІАН

Багато українців встановлюють камери біля квартир, щоб захистити своє майно. Але так як пристрій висить у спільному коридорі, можуть виникнути непорозуміння з сусідами. Не всім подобається, що хтось може стежити за їхнім повсякденним життям. Тому відеоспостереження, встановлене навіть заради безпеки, може закінчитися судовим позовом.

Про правила встановлення камер у багатоквартирних будинках розповіли адвокати Владислав Дерій та Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

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Коли можна встановити відеоспостереження в під'їзді

До юристів звернувся українець, який планує встановити дві камери відеоспостереження біля своєї квартири. Першу він хоче розмістити в тамбурі та направити на власні двері. У кадр частково потраплятиме вхід до тамбуру, але дверей сусідів не буде видно. Другу камеру чоловік планує встановити в коридорі перед тамбуром.

Його цікавило, чи законне таке відеоспостереження та чи потрібно брати письмовий дозвіл у сусідів.

Адвокати пояснили, що встановлювати камери для захисту житла дозволено, але потрібно враховувати дві обставини. Важливо, де саме висітиме пристрій і кого він зніматиме. Річ у тім, що тамбури, коридори, сходові клітки, а також спільні стіни та стелі належать усім співвласникам будинку. Тому один мешканець не може самостійно вирішувати, як ними розпоряджатися.

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Окремий письмовий дозвіл від кожного сусіда не завжди потрібен. Але все ж не варто обмежуватися усною домовленістю з сусідами. Якщо в будинку є ОСББ, питання монтажу камер на спільних конструкціях вирішують загальні збори за статутом. Якщо ОСББ немає, рішення мають ухвалити на зборах співвласників.

Інша ситуація, якщо камеру закріпити безпосередньо на власних квартирних дверях і підключити до електромережі своєї квартири. Тоді це можуть не розцінювати, як використання спільного майна. Хоча правила відеозйомки людей усе одно потрібно враховувати.

Коли сусіди можуть вимагати прибрати камеру

Навіть якщо власник отримав дозвіл на встановлення обладнання, він не має права постійно стежити за іншими мешканцями. За словами адвокатів, камера, спрямована лише на власні двері, найменш проблемний варіант. Але якщо вона записує, коли сусіди виходять з квартири, повертаються додому та кого запрошують у гості, це може зачіпати їхнє приватне життя. Особливо це стосується камер у загальних коридорах, через які щодня проходять мешканці кількох квартир.

Подібну суперечку розглядав Верховний Суд у справі №523/9103/23. У постанові від 10 грудня 2025 року суд звернув увагу, що потрібно враховувати як право людини захищати своє майно, так і право сусідів на приватність.

Мешканцям варто знати, що якщо відеоспостереження порушує їхні права, можна звернутися до суду та вимагати демонтажу обладнання.

Як встановити камеру, щоб уникнути проблем з сусідами

Перед монтажем адвокати радять погодити місце встановлення камери та визначити, яку саме територію вона бачитиме. Також бажано:

спрямувати камеру переважно на власні двері та підхід до них;

уникати постійної зйомки дверей сусідів і їхніх відвідувачів;

встановити табличку з попередженням про відеоспостереження;

вимкнути запис звуку;

обмежити доступ сторонніх до відеозаписів;

не поширювати записи з сусідами в соцмережах або будинкових чатах без серйозних підстав.

Якщо в кадр регулярно потраплятимуть інші мешканці, краще письмово узгодити з ними межі відеоспостереження.

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