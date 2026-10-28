Люди оформлюють документи. Фото: УНІАН

Якщо близька людина померла на тимчасово окупованій території, її рідним доведеться окремо оформлювати документи в Україні. Свідоцтво про смерть, видане окупаційною владою, не має юридичної сили. Але для таких випадків є спеціальний механізм — встановлення факту смерті через суд.

Як отримати документ українського зразка, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як відбувається процедура

Перш за все потрібно звернутися до суду, який підтвердить факт смерті людини. Після цього можна буде оформити українське свідоцтво. Подати заяву можуть члени сім'ї померлого, їхні представники та інші зацікавлені люди.

Їхати за місцем проживання померлого не потрібно. Звернутися можна до будь-якого місцевого суду України, який працює за межами окупованої території. Також заяви приймають через "Електронний суд". Але для цього знадобиться електронний підпис.

Які документи потрібно підготувати

У заяві потрібно пояснити, чому родичі звертаються до суду та що саме хочуть підтвердити. Також варто надати всі можливі докази смерті людини. Це можуть бути:

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медична довідка про смерть;

фотографії або відео з місця поховання;

свідчення людей, яким відомо про смерть;

інші документи та матеріали, які допоможуть підтвердити обставини.

Перед зверненням до суду родичі також можуть спробувати зареєструвати смерть у ДРАЦСі. Якщо там відмовлять через відсутність потрібних документів, попросіть письмове пояснення причини. Цю відмову потім можна додати до заяви в суд, як доказ.

Як отримати свідоцтво після рішення суду

Коли суд підтвердить смерть людини, заявнику видадуть копію рішення. Також суд одразу направить його до місцевого відділу ДРАЦСу. Там родичі зможуть отримати українське свідоцтво про смерть.

Платити судовий збір не потрібно. Крім того, рішення суду виконується одразу, тому чекати, поки мине звичайний строк на його оскарження, для оформлення свідоцтва не доведеться.

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