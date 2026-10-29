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Главная Закон Газовщики требовали 80 000 гривен за неисправный счетчик: что решил суд

Газовщики требовали 80 000 гривен за неисправный счетчик: что решил суд

Ua ru
29 октября 2026 15:40
Штраф за газовый счетчик: когда начисления можно отменить через суд Новини.LIVE
Человек проверяет показания газового счетчика. Фото: Новини.LIVE

Мужчина вызвал газовщиков из-за неисправного счетчика, но вместо этого остался без газа и получил счет почти на 80 000 гривен. Его обвинили во вмешательстве в работу прибора, хотя о поломке он сообщил сам. Потребитель добился отмены начислений, а затем решил получить еще и компенсацию за пережитый стресс. Дело дошло до Верховного Суда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Верховного Суда по делу № 542/1081/25.

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Сообщил о поломке — заплатил сам

В конце июня 2024 года мужчина заметил, что его газовый счетчик начал странно стучать и плохо работать. Он позвонил по номеру 104 и сообщил о неисправности.

Сотрудники "Кременчуггаза" приехали 1 июля, осмотрели прибор и пломбы. По словам мужчины, ему пообещали заменить счетчик в течение нескольких дней. Но во время повторной проверки 5 июля газовщики обнаружили повреждение корпуса, трещину на стекле и возможные следы вмешательства в работу прибора. В тот же день мужчине отключили газ, а счетчик отправили на экспертизу.

Эксперты обнаружили внутри посторонний металлический предмет и повреждения механизма. В то же время другая экспертиза показала, что металлические пломбы остались целыми, а следов их снятия не было.

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Несмотря на это, газовая компания обвинила потребителя во вмешательстве в работу счетчика и доначислила ему 79 580,86 гривен. Мужчина с этим не согласился и обратился в суд.

Что требовал потребитель

В иске мужчина просил отменить решение газовиков и выплатить ему 900 000 гривен в качестве компенсации морального вреда. Он пояснил, что после обвинений и отключения газа постоянно нервничал, плохо спал и переживал из-за большого долга. Кроме того, мужчина страдает гипертонией и утверждал, что конфликт с газовщиками повлиял на его здоровье.

В июне 2025 года районный суд встал на его сторону и отменил доначисление. Газовщики так и не смогли доказать, что мужчина вмешивался в учет потребленного газа и из-за этого часть топлива осталась неучтенной.

А вот в выплате 900 000 гривен ему отказали. Апелляционный суд согласился с таким решением. Тогда мужчина обратился в Верховный Суд, надеясь все-таки получить компенсацию.

Что решил Верховный Суд

Суд пояснил, что согласно статьям 16 и 23 Гражданского кодекса Украины человек имеет право требовать компенсацию морального вреда, если его права были нарушены. Также статья 22 Закона Украины "О защите прав потребителей" предусматривает рассмотрение вопроса о моральном ущербе при удовлетворении требований потребителя.

Но для получения денег необходимо доказать, каким именно страданиям подвергся человек и как они связаны с действиями компании. В данном деле мужчина рассказывал об ухудшении здоровья, проблемах со сном и сильных переживаниях. Однако медицинскими документами это не подтвердил. Не смог он доказать и страдания, которые оправдывали бы компенсацию в размере 900 000 гривен.

Судьи также не усмотрели умышленных незаконных действий или грубых нарушений со стороны газовой компании. Поэтому решения предыдущих инстанций оставили без изменений, и компенсацию за моральный ущерб мужчина так и не получил.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько могут взыскать с соседей, если из-за их неисправной сантехники затопило квартиру. В Хмельницком женщина оценила ремонт жилья и поврежденную мебель в более чем 121 000 гривен, но соседка отказалась платить. Суд встал на сторону пострадавшей и обязал виновницу компенсировать убытки и расходы на экспертов.

Также Новини.LIVE писали о том, как защититься от соседей, которые вмешиваются в личную жизнь. Адвокат советует сохранять сообщения и фиксировать оскорбления. Если придирки не прекращаются, можно обратиться в полицию, а за распространение ложных слухов — требовать опровержения и компенсации через суд.

Верховный суд газоснабжение долги компенсация счетчики
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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