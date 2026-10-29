Людина перевіряє показники газового лічильника. Фото: Новини.LIVE

Чоловік викликав газовиків через несправний лічильник, а натомість залишився без газу та отримав рахунок майже на 80 000 гривень. Його звинуватили у втручанні в роботу приладу, хоча про поломку він повідомив сам. Споживач домігся скасування нарахувань, а потім вирішив отримати ще й компенсацію за пережитий стрес. Справа дійшла до Верховного Суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення Верховного Суду у справі № 542/1081/25.

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Повідомив про поломку — заплатив сам

Наприкінці червня 2024 року чоловік помітив, що його газовий лічильник почав дивно стукати та погано працювати. Він зателефонував за номером 104 і повідомив про несправність.

Працівники "Кременчукгазу" приїхали 1 липня, оглянули прилад і пломби. За словами чоловіка, йому пообіцяли замінити лічильник протягом кількох днів. Але під час повторної перевірки 5 липня газовики виявили пошкодження корпусу, тріщину на склі та можливі сліди втручання в роботу приладу. Того ж дня чоловікові відключили газ, а лічильник відправили на експертизу.

Експерти знайшли всередині сторонній металевий предмет і пошкодження механізму. Водночас інша експертиза показала, що металеві пломби залишилися цілими, а слідів їх зняття не було.

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Попри це, газова компанія звинуватила споживача у втручанні в роботу лічильника та донарахувала йому 79 580,86 гривні. Чоловік з цим не погодився і звернувся до суду.

Що вимагав споживач

У позові чоловік просив скасувати рішення газовиків і виплатити йому 900 000 гривень моральної шкоди. Він пояснив, що після звинувачень і відключення газу постійно нервував, погано спав та переживав через великий борг. Також чоловік страждає на гіпертонію і стверджував, що конфлікт з газовиками вплинув на здоров'я.

У червні 2025 року районний суд став на його бік і скасував донарахування. Газовики так і не змогли довести, що чоловік втручався в облік спожитого газу і через це частина палива залишилася неврахованою.

А ось у виплаті 900 000 гривень відмовили. Апеляційний суд погодився з таким рішенням. Тоді чоловік звернувся до Верховного Суду, сподіваючись усе-таки отримати компенсацію.

Що вирішив Верховний Суд

Суд пояснив, що за статтями 16 і 23 Цивільного кодексу України людина має право вимагати компенсацію моральної шкоди, якщо її права порушили. Також стаття 22 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачає розгляд питання про моральну шкоду під час задоволення вимог споживача.

Але для отримання грошей потрібно довести, яких саме страждань зазнала людина та як вони пов'язані з діями компанії. У цій справі чоловік розповідав про погіршення здоров'я, проблеми зі сном і сильні переживання. Проте медичними документами це не підтвердив. Не зміг він довести і страждання, які б пояснювали компенсацію в 900 000 гривень.

Судді також не побачили умисних незаконних дій або грубих порушень з боку газової компанії. Тому рішення попередніх інстанцій залишили без змін і компенсацію моральної шкоди чоловік так і не отримав.

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