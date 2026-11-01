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Главная Закон Долги перед ОСМД: адвокат объяснил, могут ли оставить без света

Долги перед ОСМД: адвокат объяснил, могут ли оставить без света

Ua ru
1 ноября 2026 22:12
ОСМД угрожает отключить коммунальные услуги из-за долгов: что советует юрист УНИАН
Счетчик электроэнергии. Фото: УНИАН

Долги за содержание дома нередко становятся причиной конфликтов между жильцами и руководством ОСМД. Доходит до того, что председатели объединений угрожают оставить квартиры без света, если владельцы не заплатят вовремя. Но стоит знать, что за самовольное вмешательство в электросеть руководителю ОСМД может грозить ответственность, вплоть до уголовной. Известно, как жильцам защититься в таких ситуациях.

Об этом на портале Юристы.ua рассказал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Может ли председатель ОСМД отключить свет за долги

К юристам обратился житель, которому председатель ОСМД угрожал отключить свет из-за долгов за содержание дома. Владислав Дерий пояснил, что председатель ОСМД не имеет такого права.

Дело в том, что ОСМД занимается общим имуществом жильцов, его содержанием и обслуживанием. Оно не поставляет электроэнергию в квартиры. Отключать свет на законных основаниях могут уполномоченные участники рынка электроэнергии. В частности, за долги непосредственно за потребленную электроэнергию, нарушение правил пользования сетями или недопуск к счетчику.

А вот неуплаченные взносы в ОСМД в этот перечень не входят. Если владелец квартиры задолжал объединению, его руководство может обратиться в суд и потребовать возврата денег. Самовольно отключать электричество запрещено.

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Что грозит председателю ОСМД за отключение света

В зависимости от обстоятельств возможны следующие последствия:

  • Уголовная ответственность по статье 356 Уголовного кодекса Украины, если самовольные действия причинили существенный ущерб.
  • Административная ответственность по статье 186 КоАП, если речь идет о самовольных действиях без причинения существенного ущерба.
  • Гражданско-правовая ответственность. Возмещение убытков и морального вреда, если из-за незаконного отключения жилец понес убытки. Например, порча продуктов или лекарств, либо поломка бытовой техники.

Что делать жильцам в случае угроз

Сначала следует письменно обратиться к председателю ОСМД и предупредить, что отключение света из-за задолженности по взносам является незаконным. Юрист рекомендует следующую формулировку: "Напоминаю, что ОСМД не является стороной договора об электроснабжении, а взыскание задолженности по взносам допускается исключительно в судебном порядке. В случае самовольного отключения электроснабжения моей квартиры в отношении вас будет немедленно подано заявление о совершении уголовного правонарушения по ст. 356 УК Украины (самоуправство), а также иск о возмещении материального и морального ущерба".

Также можно сохранить сообщения с угрозами или записать телефонный разговор на диктофон.

Если же свет уже отключили, действовать нужно следующим образом:

  1. Позвонить по номеру 102 и сообщить в полицию о возможном самоуправстве.
  2. Зафиксировать отключение — записать дату и время, составить акт и попросить как минимум двух соседей или свидетелей его подписать.
  3. Обратиться в аварийную службу облэнерго, сообщив о возможном постороннем вмешательстве в электросеть.
  4. Подать жалобы в Госэнергонадзор и НКРЭКП относительно незаконного отключения.

Если из-за отсутствия света возникли убытки, нужно сохранить чеки, счета и другие подтверждения расходов. Они помогут при подаче судебного иска к ОСМД и его руководителю.

Ранее Новини.LIVE писали о том, можно ли лишиться квартиры из-за коммунальных долгов. Адвокат объяснила, что коммунальная задолженность не может стать основанием для выселения человека из его квартиры или дома. А для людей, проживающих на оккупированных территориях или в населенных пунктах вблизи зоны боевых действий, действуют особые правила взыскания задолженности.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли запретить выезд за границу из-за большого долга. В Хмельницком суд отказался ограничивать выезд женщине, которая задолжала более 13 000 долларов. Судьи пояснили, что взыскатель должен доказать, что человек сознательно уклоняется от возврата долга.

коммунальные услуги электроэнергия долги адвокат ОСМД
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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