Счетчик электроэнергии. Фото: УНИАН

Долги за содержание дома нередко становятся причиной конфликтов между жильцами и руководством ОСМД. Доходит до того, что председатели объединений угрожают оставить квартиры без света, если владельцы не заплатят вовремя. Но стоит знать, что за самовольное вмешательство в электросеть руководителю ОСМД может грозить ответственность, вплоть до уголовной. Известно, как жильцам защититься в таких ситуациях.

Об этом на портале Юристы.ua рассказал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Может ли председатель ОСМД отключить свет за долги

К юристам обратился житель, которому председатель ОСМД угрожал отключить свет из-за долгов за содержание дома. Владислав Дерий пояснил, что председатель ОСМД не имеет такого права.

Дело в том, что ОСМД занимается общим имуществом жильцов, его содержанием и обслуживанием. Оно не поставляет электроэнергию в квартиры. Отключать свет на законных основаниях могут уполномоченные участники рынка электроэнергии. В частности, за долги непосредственно за потребленную электроэнергию, нарушение правил пользования сетями или недопуск к счетчику.

А вот неуплаченные взносы в ОСМД в этот перечень не входят. Если владелец квартиры задолжал объединению, его руководство может обратиться в суд и потребовать возврата денег. Самовольно отключать электричество запрещено.

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Что грозит председателю ОСМД за отключение света

В зависимости от обстоятельств возможны следующие последствия:

Уголовная ответственность по статье 356 Уголовного кодекса Украины, если самовольные действия причинили существенный ущерб.

Административная ответственность по статье 186 КоАП, если речь идет о самовольных действиях без причинения существенного ущерба.

Гражданско-правовая ответственность. Возмещение убытков и морального вреда, если из-за незаконного отключения жилец понес убытки. Например, порча продуктов или лекарств, либо поломка бытовой техники.

Что делать жильцам в случае угроз

Сначала следует письменно обратиться к председателю ОСМД и предупредить, что отключение света из-за задолженности по взносам является незаконным. Юрист рекомендует следующую формулировку: "Напоминаю, что ОСМД не является стороной договора об электроснабжении, а взыскание задолженности по взносам допускается исключительно в судебном порядке. В случае самовольного отключения электроснабжения моей квартиры в отношении вас будет немедленно подано заявление о совершении уголовного правонарушения по ст. 356 УК Украины (самоуправство), а также иск о возмещении материального и морального ущерба".

Также можно сохранить сообщения с угрозами или записать телефонный разговор на диктофон.

Если же свет уже отключили, действовать нужно следующим образом:

Позвонить по номеру 102 и сообщить в полицию о возможном самоуправстве. Зафиксировать отключение — записать дату и время, составить акт и попросить как минимум двух соседей или свидетелей его подписать. Обратиться в аварийную службу облэнерго, сообщив о возможном постороннем вмешательстве в электросеть. Подать жалобы в Госэнергонадзор и НКРЭКП относительно незаконного отключения.

Если из-за отсутствия света возникли убытки, нужно сохранить чеки, счета и другие подтверждения расходов. Они помогут при подаче судебного иска к ОСМД и его руководителю.

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