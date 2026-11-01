Лічильник електроенергії. Фото: УНІАН

Борги за утримання будинку нерідко стають причиною конфліктів між мешканцями та керівництвом ОСББ. Доходить до того, що голови об'єднань погрожують залишити квартири без світла, якщо власники вчасно не заплатять. Але варто знати, що за самовільне втручання в електромережу керівнику ОСББ може загрожувати відповідальність, аж до кримінальної. Відомо, як захиститися мешканцям у таких ситуаціях.

Про це на порталі Юристи.ua розповів правник Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чи може голова ОСББ відключити світло за борги

До юристів звернувся мешканець, якому голова ОСББ погрожував вимкнути світло через борги за утримання будинку. Владислав Дерій пояснив, що голова ОСББ не має такого права.

Річ у тім, що ОСББ займається спільним майном мешканців, його утриманням та обслуговуванням. Воно не постачає електроенергію до квартир. Відключати світло на законних підставах можуть уповноважені учасники ринку електроенергії. Зокрема, за борги безпосередньо за спожиту електрику, порушення правил користування мережами або недопуск до лічильника.

А ось несплачені внески ОСББ до цього переліку не належать. Якщо власник квартири заборгував об'єднанню, його керівництво може звернутися до суду й вимагати повернення грошей. Самовільно вимикати електрику заборонено.

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Що загрожує голові ОСББ за відключення світла

Залежно від обставин можливі такі наслідки:

Кримінальна відповідальність за статтею 356 Кримінального кодексу України, якщо самовільні дії завдали істотної шкоди.

Адміністративна відповідальність за статтею 186 КУпАП, якщо йдеться про самоправство без істотної шкоди.

Цивільно-правова відповідальність. Відшкодування збитків і моральної шкоди, якщо через незаконне відключення мешканець зазнав втрат. Наприклад, псування продуктів чи ліки, або поломка побутової техніки.

Що робити мешканцям у разі погроз

Спочатку варто письмово звернутися до голови ОСББ та попередити, що відключення світла через борги за внесками є незаконним. Юрист радить таке формулювання: "Нагадую, що ОСББ не є стороною договору з електропостачання, а стягнення заборгованості за внесками допускається виключно в судовому порядку. У разі самовільного відключення електропостачання моєї квартири щодо вас буде негайно подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за ст. 356 КК України (самоправство), а також позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди".

Також можна зберегти повідомлення з погрозами або записати телефонну розмову на диктофон.

Якщо ж світло вже відключили, діяти треба так:

Телефонувати 102 та повідомити поліцію про можливе самоправство. Зафіксувати відключення — записати дату й час, скласти акт та попросити щонайменше двох сусідів або свідків його підписати. Звернутися до аварійної служби обленерго, повідомивши про можливе стороннє втручання в електромережу. Подати скарги до Держенергонагляду та НКРЕКП щодо незаконного відключення.

Якщо через відсутність світла виникли збитки, потрібно зберегти чеки, рахунки та інші підтвердження витрат. Вони допоможуть під час судового позову до ОСББ та його керівника.

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