Украинка на контрольно-пропускном пункте. Фото: УНИАН

Крупный долг является весомой причиной для запрета на выезд за границу. Но даже если человек годами не возвращает деньги, суд может встать на сторону должника. В Хмельницком женщине, задолжавшей более 13 000 долларов, хотели запретить выезд из Украины. Однако суд вынес решение в ее пользу и разъяснил важные нюансы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.

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Почему женщине хотели запретить выезд

Женщина задолжала 13 214,05 доллара США. Суд уже обязал ее вернуть эти деньги, но решение оставалось неисполненным.

Делом занималась государственная исполнительная служба в Хмельницком. Исполнитель выяснил, что должница получает доход в Пенсионном фонде Украины, однако деньги по долгу так и не возвращает. Тогда он обратился в суд с просьбой временно запретить женщине выезжать за границу, полагая, что это заставит ее быстрее рассчитаться.

Суд подтвердил, что долг действительно существует и дело находится на принудительном исполнении. Но этого оказалось недостаточно, чтобы запретить женщине покидать страну.

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Суд встал на сторону должницы

Согласно статье 33 Конституции Украины, каждый человек, законно находящийся в Украине, имеет право свободно передвигаться и выезжать за ее пределы. Ограничить это право можно только в случаях, предусмотренных законом.

Суд пояснил, что для запрета на выезд необходимо доказать, что должница сознательно уклоняется от возврата денег. А исполнительная служба таких доказательств не предоставила.

К тому же выяснилось, что сама исполнительная служба в течение длительного времени практически ничего не делала для взыскания денег. Исполнители даже не установили, где находится должница, и не пытались ее разыскать. При таких обстоятельствах суд признал ходатайство о запрете на выезд преждевременным.

Суд также обратил внимание на то, что исполнитель не объяснил, как именно запрет на выезд поможет вернуть долг. В результате исполнителю отказали в просьбе запретить женщине выезд за границу.

Ранее Новини.LIVE писали, что суд обязал ПриватБанк аннулировать почти 89 000 гривен долгов, оформленных мошенниками. Женщина доказала, что посторонние лица получили доступ к ее Приват24, переводили деньги и оформляли кредиты без ее разрешения.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцам списать коммунальные долги и добиться разблокировки счетов. Судебный приказ о взыскании задолженности можно обжаловать, а в отношении давних долгов — заявить об истечении трехлетнего срока исковой давности. Для этого нужно своевременно подать заявление в суд и предоставить документы, подтверждающие оплату или ошибки в начислениях.