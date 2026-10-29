Українка на пропускному пункті. Фото: УНІАН

Великий борг є вагомою причиною для заборони на виїзд за кордон. Але навіть якщо людина роками не повертає гроші, суд може стати на бік боржника. У Хмельницькому жінці, яка заборгувала понад 13 000 доларів, хотіли закрити можливість виїзду з України. Однак суд ухвалив рішення на її користь і пояснив важливі нюанси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судову владу України.

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Чому жінці хотіли заборонити виїзд

Жінка заборгувала 13 214,05 долара США. Суд уже зобов'язав її повернути ці гроші, але рішення залишалося невиконаним.

Справою займалася державна виконавча служба у Хмельницькому. Виконавець з'ясував, що боржниця отримує дохід у Пенсійному фонді України, проте гроші за боргом так і не повертає. Тоді він попросив суд тимчасово заборонити жінці виїжджати за кордон, вважаючи, що це змусить її швидше розрахуватися.

Суд підтвердив, що борг справді існує і справа перебуває на примусовому виконанні. Але цього виявилося недостатньо, щоб заборонити жінці залишати країну.

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Суд став на бік боржниці

За статтею 33 Конституції України, кожна людина, яка законно перебуває в Україні, має право вільно пересуватися та виїжджати за її межі. Обмежити це право можна лише у випадках, передбачених законом.

Суд пояснив, що для заборони виїзду потрібно довести, що боржниця свідомо уникає повернення грошей. А виконавець таких доказів не надав.

До того ж з'ясувалося, що сама виконавча служба тривалий час майже нічого не робила для стягнення грошей. Виконавці навіть не встановили, де перебуває боржниця, і не намагалися її розшукати. За таких обставин суд визнав звернення щодо заборони виїзду передчасним.

Суд також звернув увагу, що виконавець не пояснив, як саме заборона виїзду допоможе повернути борг. У результаті виконавцю відмовили у проханні заборонити жінці виїзд за кордон.

Раніше Новини.LIVE писали, що суд зобов’язав ПриватБанк скасувати майже 89 000 гривень боргів, оформлених шахраями. Жінка довела, що сторонні люди отримали доступ до її Приват24, переказували гроші та оформлювали кредити без її дозволу.

Також Новини.LIVE розповідали, як українцям скасувати комунальні борги та домогтися розблокування рахунків. Судовий наказ про стягнення заборгованості можна оскаржити, а щодо давніх боргів — заявити про сплив трирічного строку позовної давності. Для цього потрібно вчасно подати заяву до суду й надати документи, які підтверджують оплату або помилки в нарахуваннях.