Люди на собеседовании. Фото: Magnific

Поиск работы для переселенцев иногда заканчивается отказом даже после нескольких успешных собеседований. Такое происходит не из-за недостатка опыта или профессиональных навыков, а из-за места регистрации или отсутствия собственного жилья. В Украине такая дискриминация запрещена законом. Если человек подозревает, что ему отказали именно из-за статуса ВПЛ, он может обратиться за защитой своих прав.

Об этом рассказала представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольга Алтунина, передает Новини.LIVE.

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Почему переселенцу могут отказать в работе

Примером стала история переселенки, которая пыталась устроиться в Закарпатский областной центр занятости. По ее словам, она прошла несколько этапов собеседования, обсудила будущую зарплату и условия работы. Впоследствии ее даже пригласили приехать с документами для оформления.

Однако во время последней встречи женщине сообщили, что выбрали другого кандидата. Среди аргументов в пользу другого человека прозвучали местная регистрация, наличие собственного жилья и готовность работать за меньшую зарплату.

Могут ли отказать в работе из-за статуса ВПЛ

Работодатель имеет право самостоятельно выбирать, кого взять на работу. Он может сравнивать образование кандидатов, их опыт, профессиональные навыки и соответствие требованиям вакансии. Но отказывать человеку только потому, что он переселенец, приехал из другого региона или не имеет собственного жилья, запрещено.

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Это предусмотрено статьей 14 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

В то же время сам по себе отказ еще не доказывает дискриминации. Нужно выяснить, почему работодатель выбрал другого кандидата и какие обстоятельства повлияли на его решение.

Что делать, если ВПЛ отказали в трудоустройстве

Ольга Алтунина советует переселенцам, которые подозревают предвзятое отношение, предпринять четыре шага.

Сохраните все доказательства. Не удаляйте объявление о вакансии, переписку с работодателем, приглашение на собеседование и уведомление о результатах отбора. Также запишите дату и время разговора, кто присутствовал и какую причину отказа вам назвали. Попросите письменное объяснение. Обратитесь к работодателю с письменным запросом и попросите объяснить, почему вас не приняли на работу. Полученный ответ может стать доказательством, если возникнет спор. Обратиться к омбудсмену. Если вы считаете, что вас не приняли на работу именно из-за статуса переселенца, можно подать обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Дождаться рассмотрения обстоятельств. Каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Ведь работодатель мог выбрать другого кандидата по профессиональным причинам.

Куда переселенцам направлять жалобу

Обратиться в Офис Омбудсмена нужно по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua. В письме следует подробно рассказать, на какую должность вы претендовали, как проходил отбор и что именно сообщил работодатель после собеседования.

К обращению можно приложить переписку, объявление о вакансии и другие документы, подтверждающие ваши слова.

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