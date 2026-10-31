Пожилой мужчина в комнате. Фото: УНИАН

Иногда люди передают свою квартиру другому лицу в обмен на обещание ухаживать за ними до конца жизни. По такой договоренности новый владелец должен помогать по хозяйству, покупать продукты и лекарства или регулярно выплачивать деньги. Но бывает, что после оформления документов помощь человек так и не получает. В таких случаях квартиру можно попытаться вернуть через суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решения Верховного суда.

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Женщина отдала квартиру, но осталась без ухода

В деле № 629/3573/23 украинка передала жилье другому лицу по договору пожизненного содержания. Взамен тот должен был покупать ей продукты, одежду и лекарства, готовить еду, убирать, стирать и помогать с лечением.

По словам женщины, надлежащий уход длился всего около двух месяцев. Впоследствии она уже не могла добиться помощи даже с покупками или уборкой. Ухаживать за ней начал социальный работник.

Новая владелица квартиры отрицала обвинения. Она утверждала, что выполняла договоренности, а конфликт возник после разрыва отношений между женщиной и ее отцом.

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Сначала суд отказал в возврате квартиры и даже согласился оставить приобретательнице половину жилья. Но апелляционная инстанция приняла противоположное решение. 14 января 2026 года Верховный Суд поддержал апелляционный суд и оставил решение о расторжении договора в силе.

Судьи обратили внимание на то, что новая владелица так и не смогла доказать, что выполняла все обещанные обязательства. Отдельных чеков за лекарства и услуги для этого оказалось недостаточно. Доказательств того, что женщина сама мешала ей помогать, также не хватало.

Когда квартиру могут не вернуть

Иначе завершилось дело № 756/7672/23, которое Верховный Суд рассмотрел 27 мая 2026 года. 83-летняя женщина хотела вернуть квартиру, поскольку считала, что новая владелица плохо выполняет договоренности: задерживает выплаты, не оплачивает часть коммунальных услуг и не перечисляет деньги с учетом индексации.

Однако в договоре речь шла только о денежном содержании. Лично приходить к женщине, убирать или готовить еду приобретательница не обещала. В суд она принесла банковские выписки и расписки, подтверждающие регулярные выплаты.

Апелляционный суд постановил вернуть квартиру бывшей владелице. Однако Верховный Суд отменил это решение. Он пояснил, что неуплата индексации за предыдущий период не является достаточным основанием для расторжения договора. А серьезных препятствий в пользовании квартирой из-за спора о коммунальных платежах доказано не было.

Когда квартиру можно забрать обратно

Согласно статье 755 Гражданского кодекса Украины, договор пожизненного содержания можно расторгнуть через суд, если новый владелец жилья нарушает свои обязанности. Но суд в первую очередь смотрит, что именно люди записали в договоре. Согласно статье 749 ГК Украины это могут быть деньги, продукты, лекарства, уборка, помощь в лечении или другой уход.

Поэтому для возврата квартиры необходимо доказать, какие именно обязательства остались невыполненными.

Если суд расторгает договор из-за нарушений со стороны приобретателя, согласно статье 756 ГК Украины квартира возвращается предыдущему владельцу. При этом деньги, которые приобретатель ранее потратил на уход и содержание, ему не возмещаются.

Есть и другой вариант. Если человек больше не может выполнять договор из-за серьезных обстоятельств, суд может оставить ему часть имущества. Для этого учитывается, как долго и насколько добросовестно он выполнял договоренности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда владелец квартиры может остаться без компенсации за ущерб от протечки крыши. Суд отказал мужчине, который требовал от коммунальщиков 42 100 гривен за поврежденное жилье и ремонт кровли. У него был долг за содержание дома, а причинно-следственную связь между бездействием предприятия и всеми убытками доказать он не смог.

Также Новини.LIVE писали, что суд может отменить незаконные начисления за коммунальные услуги, но отказать в компенсации. Верховный Суд оставил без изменений решение в пользу мужчины, которому газовщики выставили счет почти на 80 000 гривен после сообщения о неисправности счетчика. В то же время получить 900 000 гривен за моральный ущерб он не смог, поскольку не подтвердил свои страдания медицинскими документами.